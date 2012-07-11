Российские и китайские банкиры «усложнят жизнь» рублю и юаню

В конце июня в китайском городе Куньмин прошло XIII заседание подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере российско-китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. В ее работе участвовали представители ЦБ РФ, Народного Банка Китая, крупнейших российских и китайских банков, валютных бирж, платежных систем и страховых компаний.

Банковскую систему России в подкомиссии представляет весьма внушительный круг федеральных и региональных структур, из которых на Дальнем Востоке работают такие учреждения, как ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Примсоцбанк, АТБ, Восточный экспресс, Алмазэргиэнбанк. «ЗР» встретился с участником нескольких последних заседаний подкомиссии, руководителем международного направления хабаровского филиала банка ВТБ Андреем СТЕМПКОВСКИМ.

- Андрей Сергеевич, какие вопросы, способные отразиться на взаимоотношениях с Китаем в финансовой сфере, были рассмотрены в Куньмине?

- Одно из принятых предложений, призванных упростить взаимодействие в финансовой сфере, - решение о разработке пакета статистических данных, которыми будут обмениваться Центробанки России и Китая, и которые станут доступны банкам - заинтересованным участникам сотрудничества в финансовой сфере. Пока параметры и объемы этого информационного обмена не определены. Могу сказать только, что хотелось бы получать в этом объединенном пакете данных нам. Было бы интересно, например, видеть ежемесячную или хотя бы ежеквартальную динамику расчетов в юанях отдельно по экспортным и импортным операциям. Сейчас получать эту информацию непросто. Каждый банк ведет свою статистику, а доступных для работы общих данных нет. Было бы также интересно регулярно получать информацию об изменениях валютного законодательства в Китае.

Еще один из рассматривавшихся вопросов – переход от простых форм расчетов по рублям и юаням в виде банковских переводов к более широкому применению аккредитивов, механизмов гарантий. Это уже характеризует выход наших взаимоотношений в финансовой сфере на новую ступень развития, предполагающую включение более сложных механизмов, расширяющих возможности системы.

Из новых трендов стоит выделить выход китайских банков на российский рынок банковских услуг. В Хабаровске 18 июня открылся офис Банка Китая (в августе появится и во Владивостоке – Прим. авт.). А в ходе работы подкомиссии Строительный банк Китая объявил о планах создать свою дочернюю структуру в Москве, региональный банк Харбина заявил о намерении войти в капитал одного из российских банков.

- Участники заседаний отраслевых подкомиссий по работе с КНР, Японией и Республикой Корея нередко высказывают недовольство тем, что на основе предлагаемых ими рекомендаций не принимается правительственных решений, что делает их работу малопродуктивной. Российско-китайская подкомиссия по сотрудничеству в финансовой сфере также испытывает на себе замедленную управленческую реакцию властей?

- У нас, видимо, наступил некий кумулятивный эффект от предыдущих заседаний, и в последние 2-3 года стали появляться явные результаты и обсуждаться предметные вопросы. В конце 2010 года на ММВБ начались прямые торги рубль – юань, объемы которых, впрочем, вполне вписывались в формы тестового режима. В прошлом году на подкомиссии в Нижнем Новгороде мы обсудили полученную практику осуществления прямых торгов, обнаружили недостатки, наметили пути их устранения и сейчас, спустя год, торги проходят в активном режиме на ММВБ, идут операции с национальными валютами РФ и КНР на азиатских биржах, в частности, в Шанхае.

Россия и Китай постепенно расширяли границы своих территорий, задействованных в прямых торгах национальными валютами. Начиналось все с нескольких административных единиц в РФ и КНР, к которым постепенно присоединялись другие регионы, пока около 2-х лет назад в зону действия этих расчетов не попала все территория России, а в этом году исчезли территориальные ограничения и в Китайской народной республике. Теперь экспортно-импортные операции двух стран могут осуществляться по линии рубль-юань без учета местоположения китайского банка-партнера. Это также серьезное достижение, которое способствует росту объемов взаимной торговли.

В Китае до последнего времени существовал закрытый перечень экспортеров – около 68 тыс. компаний, которым разрешалось производить расчеты в юанях с российскими партнерами. Это был своеобразный фильтр, устроенный китайскими властями для очистки своих предприятий, допускаемых к сделкам с использованием нацвалют, от нарушителей валютного законодательства, от компаний, не имеющих необходимого уставного капитала, не подходящих по каким-то прочим параметрам. Конечно, такой отбор создавал сложности и дополнительные ограничения в развитии прямых финансовых расчетов между предприятиями. Но сейчас и эта ситуация в КНР изменилась – все компании получили право работать в режиме прямых расчетов. Правда, появился другой закрытый перечень из нескольких тысяч компаний, которым власти Китая не рекомендуют использовать прямые расчеты. С этим списком знакомы китайские банки, от которых и зависит прохождение платежей. Чтобы избежать неожиданных осложнений, мы инструктируем клиента, только начинающего расчеты в юанях с новым партнером, просим, чтобы он попросил своих китайских коллег получить подтверждение в своем банке о готовности перевода средств на его счета в национальной валюте. Если китайский банк сообщит, что компания может получать эти средства, - мы уверены, что платеж дойдет до адресата.

Стоит отметить, что расчеты в юанях сегодня растут в геометрической прогрессии, а объемы расчетов в рублях находятся на крайне низких отметках и не имеют трендов значительного роста. Впрочем, ситуация может резко поменяться, если российское правительство переведет ряд сделок по покупке китайскими компаниями некоторых видов востребованных товаров на оплату в рублях.

Важным дополнительным эффектом работы российско-китайской подкомиссии является возможность общения и обмена опытом между российскими банками, действующими на китайском направлении, что позволяет улучшать состояние отечественной финансовой системы, повышать ее конкурентоспособность.

- И все-таки: какие проблемы остаются нерешенными?

- Да, есть и у нас ряд межгосударственных вопросов, которые решаются с трудом. Один из них – ввоз наличных юаней из КНР в РФ. Спрос на наличные китайские деньги в нашей стране существует, он укрепляется по мере укрепления международного положения самого Китая, но по сей день в наших странах остаются не налаженными таможенные механизмы, позволяющие перевозить через границу большие объемы купленных в китайских банках наличных средств. Каждый банк сегодня этот вопрос решает по своему, но системного решения на межгосударственном уровне пока не существует, хотя информация до профильных министерств правительств двух страны доводится регулярно.

Другой вопрос, который тормозит развитие взаимного сотрудничества, связан с финансированием в юанях проектов на территории РФ. Дело в том, что стоимость привлечения китайских денег сегодня значительно выше стоимости привлечения долларов или евро. Ставка годовой LIBOR (учетная ставка предоставления кредитов между банками – словарь финансовых терминов) в долларах сегодня около 1,07%, а в юанях – от 4,5%. Естественно, что привлекать юани при такой разнице нашим банкам экономически невыгодно, и этот ресурс остается невостребованным. Ситуацию понимают в китайском правительстве, но пока никаких решений, способствующих усилению конкурентоспособности своей валюты, не принимают.

Досье "ЗР"

Объем расчетов в юанях клиентов Хабаровского филиала ВТБ за 6 месяцев 2012 года составил 25 млн юаней (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем вдвое). По итогам 2011 года Хабаровский филиал ВТБ занимает 55% рынка по импортным платежам в юанях между российскими и китайскими контрагентами. В 2012 году предприятия стали рассчитываться в юанях и по экспортным контрактам. По итогам 2011 года объем расчетов в юанях составил 12% внешнеторгового оборота Китая (в 2010 году – 3%). К 2015 году, по собственным оценкам КНР, объем таких расчетов будет составлять порядка 50% ВТО страны.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».