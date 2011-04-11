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Дальневосточный Сбербанк открыл 1500–е устройство самообслуживания

11 Апреля 2011, 14:02 | Хабаровск

В Хабаровске приступило к работе 1 500–е устройство самообслуживания региональной сети Дальневосточного банка Сбербанка России. «Юбилейный» банкомат расположен в центре города, в павильоне самообслуживания банка рядом с кинотеатром «Гигант».

Через информационно–платежные терминалы (ИПТ) Сбербанка можно проводить такие операции, как платежи за коммунальные услуги, сотовую и городскую телефонную связь, платежи по кредитам и пошлинам, пополнение счетов банковских карт, перевод денежных средств с карты на карту и многое другое.

Дальневосточники активно пользуются удаленными каналами обслуживания банка. Через ИПТ в регионе осуществляется более 800 тысяч операций в месяц. Сеть банкоматов и ИПТ стремительно увеличивается: только в 2010 году было установлено 268 информационно–платежных терминалов, из них 64 – в Хабаровском крае. Сегодня в крае работает 250 банкоматов и 190 ИПТ Сбербанка, 288 банкоматов и 302 ИПТ – в Приморье, 33 и 34 – в ЕАО, 144 и 128 – в Амурской области и 83 и 89 – на Сахалине.

«Сегодня мы проводим огромную работу по запуску новых сервисов. В результате на наших платежных терминалах и банкоматах клиентам сегодня доступен большой спектр различных услуг. Развивая собственную сеть банкоматов и терминалов, мы делаем процесс обслуживания наших клиентов более удобным. Параллельно освобождаем персонал от рутинной работы и даем возможность обстоятельно и спокойно общаться с нашими клиентами, предлагая им новые банковские услуги», – говорит председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Валерий ПЫТНЕВ.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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