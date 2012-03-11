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УРАЛСИБ обосновался в Хабаровске

11 Марта 2012, 18:14 | Хабаровск

В рамках программы по развитию региональной сети банк УРАЛСИБ открыл филиал в Хабаровске.

Филиал банка предлагает клиентам полный комплекс банковских продуктов и услуг: программы по потребительскому и ипотечному кредитованию, банковские карты, вклады и денежные переводы, операции с иностранной валютой, лизинговые операции, расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, консультации по вопросам кредитования малого и среднего бизнеса. Для представителей малого бизнеса банк предложит целый ряд популярных программ, получивших заслуженную оценку предпринимателей во всех регионах России.

«Новый филиал в Хабаровске стал первым представительством банка на Дальнем Востоке, и теперь банк УРАЛСИБ присутствует во всех семи федеральных округах России, – отметил председатель правления Ильдар МУСЛИМОВ. – Для банка этот регион является стратегически важным, Хабаровск – крупный транспортный и экономический центр и второй по численности город в регионе».

Сегодня интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка насчитывает 45 филиалов и 452 точки продаж. По данным РБК.Рейтинг, банк УРАЛСИБ занял 6-е место среди самых филиальных банков страны по итогам 9-ти месяцев 2011 года.

«Дальневосточный капитал».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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