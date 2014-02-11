Альфа-Банк прирастает офисами в Хабаровском крае

В начале февраля Альфа-Банк открыл сразу 2 новых офиса в Хабаровском крае. Заработало первое отделение банка в Комсомольске - кредитно-кассовый офис «Комсомольск-на-Амуре - Юность». Здесь представлен полный спектр услуг для физических лиц.

«Для нас это значимое событие. Мы большое внимание уделили выбору места для нового офиса. Отделение располагается в центре города, на улице с предельным трафиком движения транспорта и высокой пешеходной проходимостью. Мы уверены, что новый офис будет удобен и востребован нашими клиентами», - подчеркивает управляющая филиалом «Хабаровский» Альфа-Банка Елена ШЛЯПНИКОВА.

В Хабаровске открыт офис «Улица Ворошилова», предназначенный для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это второе отделение подобного формата Альфа-Банка в Хабаровске. Как сообщает пресс-служба филиала «Хабаровский», новые офисы Альфа-Банка предоставляют широкий спектр продуктов и сервисов, специально разработанных с учетом потребностей бизнесменов Хабаровска. Новые технологии по операционному обслуживанию юридических лиц во вновь открываемых отделениях позволяют значительно экономить время клиентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.