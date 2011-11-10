Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровский Сбербанк открыл фабрику сопровождения
В Хабаровске Сбербанк открыл центр сопровождения клиентских операций (ЦСКО) «Амурский».
Центр занимается обработкой и сопровождением банковских операций, поддержкой клиентов на территории деятельности Дальневосточного банка Сбербанка России. Здесь происходит обработка всех клиентских операций: проведение коммунальных платежей, обработка заявок на кредиты, осуществление движений по банковским картам, перевод средств и учет вкладов, разборы претензий, сопровождение договоров эквайринга, зачисление и списание денежных средств на счетах клиентов. Все эти операции выведены в ЦСКО «Амурский» из отделений банка в Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской областей.
Теперь Дальневосточный Сбербанк дополнительно сосредоточится на активизации программы переформатирования сети допофисов с целью усиления ее доступности и комфортности, увеличения скорости и качества обслуживания. По замыслу реформаторов, освобожденные от операций по сопровождению бизнеса сотрудники реконструированных отделений должны отдать все свое время и силы живой работе с клиентами, что положительным образом скажется на производственных показателях банка.
Заместитель председателя правительства - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ заметил, что сегодня в «Амурском» получили качественные рабочие места около 1,5 тыс. человек, что по значимости вполне сравнимо с открытием нового завода средних размеров. Например, на Хабаровском НПЗ трудятся около 1,3 тыс. человек.
Новости тематики
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
- Сбербанк собрался ежегодно обучать по 100 тысяч желающих начать свой бизнес
- Хабаровский край будет погашать дефицит бюджета за счет кредитов
- Финансисты дальневосточной столицы отличились на ниве эффективного управления долгом
- Хабаровску набили цену
- В Хабаровском крае основные должники – крупные предприятия
- До конца года на дороги Хабаровского края потратят еще 5 млрд руб.
- С 15 июля в Хабаровске начнется 2-й этап акции «Должник»
- ФК «Дальний Восток» поможет эффективно управлять дебиторской задолженностью
Новости раздела
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона
- Что теперь будет с рублем?