Сбербанк России открыл первый дальневосточный "Лайт-офис"

Хабаровским отделением Дальневосточного Сбербанка успешно реализован пилотный проект «Лайт-офис». Новый филиал уже сегодня принимает клиентов банка по адресу ул. Карла Маркса, 74 (вблизи торгового центра "НК Сити"). На официальном открытии офиса зеленую ленточку перерезали управляющий Хабаровским отделением Сбербанка России Сергей Юрченко и руководитель Росреестра по Хабаровскому краю Дмитрий Щербаков.

Название филиала говорит само за себя, ведь его можно назвать легким во всех отношениях. Большая часть площади "Лайт-офиса" отдана под зону клиентского обслуживания, которая состоит из круглосуточной зоны самообслуживания, интегрированной с зоной ожидания в часы работы подразделения. Зона самообслуживания оборудована банкоматами и информационно-платежными терминалами, что дает клиентам возможность самостоятельно оплачивать государственные пошлины, а также совершать коммунальные платежи, денежные переводы, оплачивать услуги мобильной связи, Интернет, открывать и пополнять вклады, снимать наличные деньги. В случае необходимости, вам окажет помощь банковский консультант. Здесь же в офисе, клиентов принимают два менеджера по продажам, обратившись к которым клиенты могут оформить кредит или открыть вклад.

Так, за июнь сотрудники офиса открыли 35 депозитов на 23 млн. руб., клиентам было выдано 14 кредитов на 3,5 млн. руб., заключено 27 договоров на ОПС и подключено 16 автоплатежей.

Место расположения "Лайт-офиса" Сбербанка выбрано не случайно, офис расположился в месте большого клиентского потока. Помещение находится вблизи от крупных торговых центров города, учебных заведений и более того - расположено непосредственно в здании Росреестра по Хабаровскому краю, откуда идет отдельный вход в филиал.

ZRPRESS.RU, Владивосток.