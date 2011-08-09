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Дальневосточные VIP-клиенты доверяют Сбербанку
Свыше 2,5 млрд рублей средств VIP-клиентов привлек Дальневосточный банк Сбербанка России, выделивший в 2011 году работу с состоятельными клиентами в отдельное направление, сообщает пресс-служба банка.
Двери для обслуживания особо значимых клиентов распахнули VIP-подразделения банка в крупнейших городах российского Дальнего Востока - Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Биробиджане.
Как сообщил начальник отдела по работе с состоятельными клиентами Дальневосточного банка Сбербанка России Игорь ОВЧАРИК, за шесть месяцев работы VIP-клиентами банка стали более 500 человек. Это, в первую очередь, состоятельные клиенты банка, а также руководители крупных предприятий и организаций региона. Для привилегированных клиентов оборудованы отдельные кабинеты с доступом в кассу, где в спокойной и конфиденциальной обстановке можно общаться с персональным менеджером. Как пояснил Игорь Овчарик, минимальный объем средств от 4 млн рублей, размещенный в Сбербанке, обеспечивает клиенту индивидуальное банковское обслуживание.
Предложения для клиентов включают в себя как традиционные банковские продукты - вклады, кредиты, пластиковые карты «Премиум»-класса, так и новые, соответствующие растущей заинтересованности VIP-клиентов в высокодоходных инструментах, таких как участие в паевых инвестиционных фондах, брокерское обслуживание, доверительное управление, инвестиционно-страховой продукт Allianz Indexx.
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