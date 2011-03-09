Администрация Хабаровского края берется субсидировать процентные ставки по ипотечным кредитам ВТБ24

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ встретился с заместителем президента-председателя правления банка «ВТБ24» Вячеславом ВОРОБЬЕВЫМ. В ходе встречи были достигнуты практические договоренности о возможности субсидирования администрацией края процентных ставок по ипотечным кредитам банка.

Участники встречи договорились также о расширении сотрудничества в части финансирования предприятий малого бизнеса с использованием средств гарантийного фонда.

- Экономика Хабаровского края имеет хорошую базу, мощный задел и большой потенциал для развития, - отметил Вячеслав Воробьев на пресс-конференции. - Хабаровский край вошел в число регионов с самыми высокими темпами строительства. В 2011 году в крае планируется возвести около 400 тысяч квадратных метров жилья.

Поддержание роста спроса на ипотеку - одно из основных направлений деятельности «ВТБ24» на территории края сегодня. В 2010 году банк улучшил условия кредитования, снизив сумму первоначального взноса до 10% и минимальную процентную ставку до 8,5%. Развитие ипотечного кредитования банк осуществляет за счет работы с партнерами, реализации программы «Ипотека с государственной поддержкой». В ближайших планах - развитие военной ипотеки и социальных ипотечных программ Хабаровского края.

Подводя итоги работы банка в прошлом году, управляющий Хабаровским филиалом «ВТБ24» Александр ПАЛЬЦЕВ отметил, что в 2010 г. на территории края банк выдал вдвое больше ипотечных кредитов, чем в 2009 г. Общая сумма выданных средств составила более полумиллиарда рублей, что позволило почти 300 семьям стать обладателями новых квартир. Объемы потребительского кредитования в прошлом году достигли 2,2 млрд рублей, что также вдвое превышает показатели 2009 г.