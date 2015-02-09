Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%

По итогам 2014 года кредитный портфель филиала ВТБ в Хабаровске составил 49,1 млрд. рублей (рост за год на 68%). Кредитно-документарный портфель филиала - 66,6 млрд. рублей (рост за год 59%). Объем документарных операций вырос за год на 38% и составил 17,5 млрд. рублей, сообщилил газете "Золотой Рог" в пресс-службе банка.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть формируют: оборонная промышленность (43%), нефтепереработка (22%), торговля (8%), энергетика (7%). В портфеле также кредиты предприятиям транспорта, пищевой промышленности.

Объем привлечения средств клиентов за отчетный период составил 10,4 млрд. рублей (прирост за год на 54%). ВТБ является нетто-кредитором региональной экономики, традиционно объем кредитно-документарного портфеля в разы превышает объем привлеченных ресурсов (по итогам 2014 года в 6 раз).

«Мы существенно нарастили кредитно-документарный портфель, на треть увеличили количество заемщиков в сегменте среднего бизнеса, - прокомментировал управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов, - В конце года мы отметили выраженную тенденцию к сбережению средств корпоративными клиентам – ряд проектов были отложены до стабилизации ситуации, до выработки «новой парадигмы» для работы в изменившихся рыночных условиях. Мы уверены в стойкости и приспособляемости средних компаний, банк продолжит активную работу с этим сегментом».

Хабаровский филиал по итогам года лидирует в региональной сети ВТБ по нескольким показателям – чистому операционному доходу, приросту ресурсов и доходности от оказания транзакционных услуг в сегменте среднего бизнеса. «Транзакционные продукты для многих предприятий среднего бизнеса сегодня актуальны даже более, чем кредитование. Хеджирование, депозиты, расчеты – это рабочие инструменты для региональных предприятий. Например, на Дальнем Востоке, ориентированном на сотрудничество с партнерами в АТР, есть уверенная тенденция роста объема расчетов в национальной валюте», - отметил Евгений Орлов.

Расчеты в национальных валютах предприятия Хабаровского края используют в работе с партнерами из Китая и Японии. Объем расчетов в юанях в Хабаровском филиале ВТБ за 2014г. составил 138 млн. юаней, рост за год 80 %. Объем расчетов в йенах между российскими и японскими контрагентами, проведенных хабаровским филиалом ВТБ, по итогам 2014 года составил 1,6 млрд йен (по итогам 2013 года – 1, 2 млрд йен, рост 26.3%). Доля йеновых расчетов в общем объеме контрактов между дальневосточными и японскими предпринимателями в хабаровском филиале ВТБ составила 32,9%.

По итогам 2014 года объем расчетов по внешнеторговым контрактам в хабаровском филиале ВТБ составил 1,9 млрд долл. (2013г. – 1,6 млрд долл., рост 19 %). ВТБ традиционно лидирует в области обслуживания ВЭД Хабаровского края (доля более 35%).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.