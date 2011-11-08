Альфа-Банк возобновил в Хабаровске ипотечное кредитование

Жители Хабаровского края получили возможность приобрести недвижимость в кредит через специализированный Центр ипотечного кредитования, сообщила пресс-служба Хабаровского филиала Альфа-Банка.

По условиям ипотеки от Альфа-Банка можно купить квартиру на вторичном рынке под залог приобретаемой недвижимости с первоначальным взносом от 10% или от 20%; квартиру на первичном или вторичном рынке - под залог имеющейся квартиры с первоначальным взносом 0%; загородный дом, коттедж или таунхаус. Более того, можно рефинансировать ипотечный кредит другого банка на более выгодных для заемщика условиях – под более низкий процент или сменить валюту кредита. «Открытие центра ипотечного кредитования в Хабаровске позволит всем клиентам, как просто частным лицам, так и тем, кто получает зарплаты на карты Альфа-Банка легко и быстро оформить ипотеку на выгодных условиях», – отметил Игорь Гончаров, директор по розничному бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка.