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Альфа-Банк возобновил в Хабаровске ипотечное кредитование
Жители Хабаровского края получили возможность приобрести недвижимость в кредит через специализированный Центр ипотечного кредитования, сообщила пресс-служба Хабаровского филиала Альфа-Банка.
По условиям ипотеки от Альфа-Банка можно купить квартиру на вторичном рынке под залог приобретаемой недвижимости с первоначальным взносом от 10% или от 20%; квартиру на первичном или вторичном рынке - под залог имеющейся квартиры с первоначальным взносом 0%; загородный дом, коттедж или таунхаус. Более того, можно рефинансировать ипотечный кредит другого банка на более выгодных для заемщика условиях – под более низкий процент или сменить валюту кредита. «Открытие центра ипотечного кредитования в Хабаровске позволит всем клиентам, как просто частным лицам, так и тем, кто получает зарплаты на карты Альфа-Банка легко и быстро оформить ипотеку на выгодных условиях», – отметил Игорь Гончаров, директор по розничному бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка.
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