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"Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
На Дальний Восток продолжается экспансия крупнейших банков страны. Как стало известно «Золотому Рогу», вслед за Бинбанком, который в ближайшее время откроет филиал во Владивостоке, регион дождался прихода «Ханты-Мансийского банка Открытие».
Правда, в отличие от Бинбанка филиал «Дальневосточный» «Ханты-Мансийского банка Открытие» будет базироваться в Хабаровске. Офис разместится по адресу: Амурский бульвар, 18.
«Ханты-Мансийский банк Открытие» был образован в ноябре 2014 года путем присоединения банка «Открытие» и Новосибирского муниципального банка к Ханты-Мансийскому банку. Банк работает под двумя брендами: на территории Ханты-Мансийского округа развивается под брендом Ханты-Мансийского банка, на остальной территории - под брендом банка «Открытие».
«Ханты-Мансийский банк Открытие» входит в финансовую корпорацию «Открытие», одну из крупнейших инвестиционно-банковских групп России. В структуру корпорации также входят «Открытие брокер», «Открытие Капитал», УК «Открытие», банк «Финансовая корпорация «Открытие» (ранее - Номос-банк), «Открытие Страхование». В 2014 году холдинг приобрел у ВТБ 19,85% кипрского банка RCB Bank Ltd., в 2015 году в группу войдет банк «Петрокоммерц».
«Ханты-Мансийский банк Открытие» специализируется на обслуживании розничных клиентов и малого бизнеса, предлагая им классические банковские продукты, инвестиционные и страховые услуги.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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