«ЦИТ» на линии «Возрождения»

Банк «Возрождение» оформил кредитную линию для ОАО «Центр инновационных технологий города Хабаровска».

Как сообщает пресс-служба банка, линия объемом 630 млн рублей открыта на 5 лет, «ЦИТ» планирует направить средства на реализацию инвестиционного проекта по развитию инфраструктуры Хабаровска, в том числе строительство развлекательного комплекса в Южном микрорайоне города и реконструкцию кинотеатра «Хабаровск».