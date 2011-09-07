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Спрос на кредиты не растет
При уменьшении обращения к банковским услугам предприятия добились роста эффективности использования как собственного, так и привлеченного капитала, в том числе кредитов банков, – таков итог второго квартала 2011 года, наблюдаемый по результатам мониторинга предприятий, проводимого Банком России в ДФО.
Как сообщили «ЗР» в ГУ Банка России по Хабаровскому краю, во втором квартале увеличение спроса на банковские продукты наблюдалось в большинстве регионов ДФО, за исключением Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. При этом спрос предприятий Хабаровского края, участвующих в мониторинге, на услуги банковского сектора был удовлетворен у 89% предприятий. В ДФО хуже дела обстоят только в Камчатском крае (86%). Стоит добавить, что в Хабаровском и Камчатском краях отмечена и наибольшая доля предприятий нефинансового сектора экономики с низкой активностью в использовании банковских услуг – 24,2% и 27,3% .
При этом по показателям эффективности использования капитала отстающие по кредитной активности и обращению к банкам регионы оказались на лидирующих позициях. Так, по итогам 1 квартала 2011 года уровень рентабельности собственного капитала предприятий - участников мониторинга Хабаровского края достиг 8,4%, Камчатского края – 9,4%. Правда, по рентабельности продаж оба региона уступили Республике Саха (Якутия), где этот показатель 19,4% (в Хабаровском крае – 13,3%, в Камчатском крае – 9,3%). А вот более активные в использовании услуг кредитных организаций, имеющие высокие показатели удовлетворенности спроса из Приморского края достигли уровня рентабельности собственного капитала лишь 2,6%, активов - 1,2%, продаж – 6,2%. Деятельность предприятий ЕАО и вовсе была отрицательной.
Основными источниками инвестиций для предприятий Хабаровского края явились собственные средства – прибыль и амортизация, на третьем месте – банковские кредиты. На финансирование инвестиционных вложений было направлено 28,6% долгосрочных банковских кредитов. Общая ситуация в производственной сфере региона имеет положительную динамику. Доля предприятий-участников мониторинга, у которых росли объемы производства, составила 26,3% (в аналогичный период 2010 года доля составила 24,1%). При этом кредитами банков пользовались лишь 35,7% участников мониторинга и ожидания в сфере спроса на банковские услуги в целом не оправдались - во 2 квартале он уменьшился у 8,7% респондентов. Что, впрочем, не помешало показать значительный рост банковскому сектору края, активы которого по состоянию на 1 июля 2011 года увеличились в сравнении с 1 июля 2010 года на 60% (по данным отчетности кредитных организаций). Задолженность по кредитам реальному сектору экономики в это же время выросла в 1,7 раза, по потребительским кредитам – в 2,2 раза.
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