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Японские банкиры осваивают российский Дальний Восток
Хабаровский филиал ВТБ подписал в своем головном офисе соглашение о сотрудничестве с японским Хоккайдо банком. Документ предусматривает совместный поиск партнеров для организации совместных российско-японских бизнес-проектов. Как отметил после подписания соглашения президент АО «Хоккайдо Банк ЛТД» Есихиро СЭКИХАЧИ, потенциальных направлений сотрудничества много, но есть среди них и явные фавориты.
- Среди всех префектур Японии климатические условия Хоккайдо наиболее схожи с условиями российского Дальнего Востока. Поэтому сферы жилищного строительства и сельского хозяйства - наиболее перспективны в сотрудничестве, - говорит Есихиро Сэкихачи.
Сельское хозяйство от Хоккайдо - это технологии выращивания зерновых, поставки материалов и систем управления для агробизнеса. Под сотрудничеством в строительстве также подразумевается широкий спектр, включающий в себя технологии возведения жилья в условиях холодного климата, организацию самого строительства, поставку стройматериалов. Президент Хоккайдо банка высказал также надежду на увеличение обмена туристическими потоками между территориями России и Японии.
- От Саппоро до Токио дальше, чем до Хабаровска, - подметил он в разговоре с журналистами, которые в свою очередь мысленно сравнили расстояние от Хабаровска до Москвы с удаленностью от Саппоро и даже от Токио.
Досье «ЗР»
Хоккайдо банк основан в 1951 году. Головной офис находится в городе Саппоро. Капитал банка - около 93 млрд иен. Банк имеет действующие представительства в Южно-Сахалинске и КНР. Сейчас руководство Хоккайдо банка занимается подготовкой к открытию представительства во Владивостоке.
- Первый договор об открытии корреспондентских счетов между филиалом банка ВТБ в Хабаровске и Хоккайдо банком был подписан в 2009 году, - вспоминает управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений ОРЛОВ. - Но сотрудничество началось до этого момента. Мы встречались на Сахалине, в ходе рабочих встреч при деловых переговорах о развитии сотрудничества двух стран. Когда же общение перешло в практическую плоскость и занятый в совместном торговом обороте бизнес России и Японии стал требовать финансовой поддержки - стали открывать счета. Теперь сделали новый шаг.
Важнейшим оказался вопрос выгоды клиентов, подписавших соглашение банков.
- Банк занимается знакомством компаний Японии и России, тяготеющих к общему делу. В международном бизнесе посредничество банков - это важный момент, дающий гарантию надежного партнерства. Кроме того, успешное взаимодействие банков обеспечивает гладкое прохождение сделок между нашими клиентами, - сказал Есихиро Сэкихачи.
- В 90-х были негативные примеры российско-японского делового сотрудничества, заканчивавшегося крупными скандалами. После этого уровень взаимного доверия у бизнеса значительно снизился, уступив место страхам и подозрениям. Посредничество ВТБ и Хоккайдо банка дает уверенность обеим сторонам, - поддержал своего коллегу Евгений Орлов. - Мы можем рекомендовать лучших партнеров, предоставить им финансовую инфраструктуру, расчеты в национальных валютах, экспортное кредитование, гарантии, позволяющие эффективно решать вопросы реализации совместных проектов. Все это способно дать дополнительный импульс развитию российско-японского делового сотрудничества.
Президент Хоккайдо банка рассказал о важном моменте в создании экономических отношений между двумя странами. Состоявшийся в апреле нынешнего года визит премьер-министра Японии Синдзо АБЭ в Москву, его встреча с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, стали объектом пристального внимания внутри Японии. В составе японской делегации находились более 100 ведущих бизнесменов, принявших участие в прошедшем в рамках визита бизнес-форуме, на котором было много внимания уделено развитию сотрудничества на Дальнем Востоке. Кстати, сам Есихиро Сэкихачи выступал на форуме с докладом на сессии по сельскому хозяйству. После этого активизировался и интерес японского бизнеса к дальневосточным проектам.
Во время визита в Россию премьер-министра Японии Хоккайдо банк подписал соглашение о сотрудничестве с Амурской областью. В его рамках в области начал реализовываться три года готовившийся совместный российско-японский сельскохозяйственный проект. В этом сезоне японцы засеяли 500 гектаров приамурской земли гречихой, соей и кукурузой. В будущем году площадь увеличится вдвое. Начальный рынок сбыта - поставки внутри РФ.
- Мы планируем создать модель фермерского хозяйства Хоккайдо в Амурской области, - объясняет Есихиро Сэкихачи, который, перед подписанием соглашения в Хабаровске, проехал по занятым совместным проектом полям в российском регионе и еще раз убедился, что у него большой потенциал. - Хоккайдо - самая развитая с точки зрения сельского хозяйства префектура Японии. Считается, что у нас много пастбищ и обрабатываемой земли. Но, побывав в Амурской области, я своими глазами увидел, что в России ее намного больше, чем в нашей стране. Я думаю, что российский Дальний Восток в будущем сможет обеспечивать продовольственную безопасность всего региона Юго-Восточной Азии. И это касается не только производства сельскохозяйственных культур, но и продукции их переработки.
Впечатления японского банкира понятны. Только пашня Амурской области - около 1 млн га - составляет почти пятую часть обрабатываемых земель Японии.
Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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