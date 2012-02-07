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Хабаровские плательщики задолжали более миллиарда пенсионных
В Хабаровском крае в 2011 году задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование составила почти 1 млрд 222 млн рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2010 году. По состоянию на 1 января 2012 года задолженность составляла 34,7% месячного объема расходов на выплату страховой части пенсии жителям края.
По данным пресс-службы отделения ПФР по Хабаровскому краю, задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование имеют 4 тыс. 450 плательщиков. Они же имеют долги и по обязательному медицинскому страхованию. Кроме этого, должниками являются и плательщики, не производящие выплаты физическим лицам, их в крае – 11 тыс. 699, и долгов в ПФР у них более 144 млн рублей.
Наибольшая часть задолженности по страховым взносам приходится на организации, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству, в связи с их убыточностью. Также злостными должниками являются организации строительной отрасли из-за неисполнения заказчиками своих договорных обязательств в части оплаты. А предприятия оборонно-промышленного комплекса накопили долги по причине отсутствия государственных заказов и несвоевременного финансирования выполненных работ.
«Золотой Рог Хабаровск».
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