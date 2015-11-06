Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей

СГ "ХОСКА" продолжила демонстрировать темпы роста сборов существенно выше рыночных, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

За десять месяцев текущего года сборы страховой премии по крупнейшему филиалу в г. Хабаровске составили 100,1 млн рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2014 г. Темпы роста объемов бизнеса компании существенно опережают средние по России (2,1% за 1 полугодие 2015 г.).

«Такой динамичный рост обусловлен активной работой филиала – как по сохранению действующей клиентской базы, так и по привлечению новых страхователей. В целом же по компании мы видим удвоение объемов продаж по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Это стало возможно, благодаря росту сборов по всем действующим и новым филиалам», ¬– утверждает Алла Солдатова, Директор по розничному бизнесу ПАО «СГ «ХОСКА».

Досье "Золотого Рога": Страховая группа «ХОСКА» – крупнейшая региональная страховая компания на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири (по объему собранных страховых премий без учета ОМС, страхования жизни, агрострахования и банкострахования), осуществляет деятельность с 1991 г. Филиалы и представительства Компании работают в 50 городах в 14 регионах России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.