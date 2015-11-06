www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Страхование
Распечатать

Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей

06 Ноября 2015, 12:17 | Хабаровск

СГ "ХОСКА" продолжила демонстрировать темпы роста сборов существенно выше рыночных, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

За десять месяцев текущего года сборы страховой премии по крупнейшему   филиалу  в г. Хабаровске составили 100,1 млн рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2014 г.  Темпы роста объемов бизнеса компании существенно опережают средние по России (2,1% за 1 полугодие 2015 г.).

«Такой динамичный рост обусловлен активной работой филиала – как по сохранению действующей клиентской базы, так и по привлечению новых страхователей. В целом же по компании мы видим удвоение объемов продаж по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Это стало возможно, благодаря росту  сборов по всем действующим и новым филиалам», ¬– утверждает Алла Солдатова, Директор по розничному бизнесу ПАО «СГ «ХОСКА».

Досье "Золотого Рога": Страховая группа «ХОСКА» – крупнейшая региональная страховая компания на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири (по объему собранных страховых премий без учета ОМС, страхования жизни, агрострахования и банкострахования), осуществляет деятельность с 1991 г.  Филиалы и представительства Компании работают в 50 городах в 14 регионах России. 

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: хоска  страхование 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:40, 10.11.2015#

    Ахинея. Одно ОСАГО. Выплапты клиенты по полгода получают и более. .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru