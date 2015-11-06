Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
СГ "ХОСКА" продолжила демонстрировать темпы роста сборов существенно выше рыночных, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
За десять месяцев текущего года сборы страховой премии по крупнейшему филиалу в г. Хабаровске составили 100,1 млн рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2014 г. Темпы роста объемов бизнеса компании существенно опережают средние по России (2,1% за 1 полугодие 2015 г.).
«Такой динамичный рост обусловлен активной работой филиала – как по сохранению действующей клиентской базы, так и по привлечению новых страхователей. В целом же по компании мы видим удвоение объемов продаж по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Это стало возможно, благодаря росту сборов по всем действующим и новым филиалам», ¬– утверждает Алла Солдатова, Директор по розничному бизнесу ПАО «СГ «ХОСКА».
Досье "Золотого Рога": Страховая группа «ХОСКА» – крупнейшая региональная страховая компания на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири (по объему собранных страховых премий без учета ОМС, страхования жизни, агрострахования и банкострахования), осуществляет деятельность с 1991 г. Филиалы и представительства Компании работают в 50 городах в 14 регионах России.
Новости тематики
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- Росгосстрах будет в каждом почтовом ящике весь 2013 год
- Рост объемов страхового рынка в Хабаровском крае уступает общероссийскому
- Рост объемов страхового рынка в Хабаровском крае уступает общероссийскому
- ОСАГО: выплаты растут
- В ОСАГО не должно быть случайных
Новости раздела
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
Ахинея. Одно ОСАГО. Выплапты клиенты по полгода получают и более. .