Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ВТБ в Хабаровске организовал конверсию
Хабаровский филиал банка ВТБ организовал конверсию без открытия счета для ведущего импортера продуктов питания, компании «Маяк». Сумма операций составила $1,4 млн, сообщает пресс-служба банка.
Конверсия без открытия счета осуществляется через корреспондентские счета банка, для проведения такой операции предприятию нет необходимости иметь счет в ВТБ. Это дает возможность компании выбрать наиболее выгодный среди банков курс. Услуга предоставляется без комиссий.
Хабаровский филиал банка ВТБ проводит конверсионные операции с широким перечнем валют, в том числе с ограниченно конвертируемыми и экзотическими валютами. Объем конверсионных операций без открытия счета филиала за 9 месяцев текущего года составил порядка $40 млн. Общий объем конверсионных операций за этот период составил 561 млн долларов.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ в Хабаровске ставит рекорды
- ВТБ 24 открыл в Хабаровске первый в ДФО офис private banking
- Шанхайский филиал ВТБ начал трансграничные расчеты в юанях
- Хабаровский филиал Росгосстрах Банка подвёл итоги I квартала 2014 г.
Новости раздела
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"