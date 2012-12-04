ВТБ в Хабаровске организовал конверсию

Хабаровский филиал банка ВТБ организовал конверсию без открытия счета для ведущего импортера продуктов питания, компании «Маяк». Сумма операций составила $1,4 млн, сообщает пресс-служба банка.

Конверсия без открытия счета осуществляется через корреспондентские счета банка, для проведения такой операции предприятию нет необходимости иметь счет в ВТБ. Это дает возможность компании выбрать наиболее выгодный среди банков курс. Услуга предоставляется без комиссий.

Хабаровский филиал банка ВТБ проводит конверсионные операции с широким перечнем валют, в том числе с ограниченно конвертируемыми и экзотическими валютами. Объем конверсионных операций без открытия счета филиала за 9 месяцев текущего года составил порядка $40 млн. Общий объем конверсионных операций за этот период составил 561 млн долларов.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".