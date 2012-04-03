Хабаровский Далькомбанк будет присоединен к МТС-банку

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля, ZRPRESS. Акционеры Далькомбанка на внеочередном собрании 15 мая рассмотрят вопрос о реорганизации в форме присоединения к МТС-банку (бывший Московский банк реконструкции и развития, МБРР), днем ранее этот же вопрос обсудят акционеры МТС-банка.

В рамках присоединения Далькомбанка МТС-банк увеличит уставный капитал.

У акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации банка или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, предлагается выкупить обыкновенные акции Далькомбанка по цене 2,4 рубля за штуку.

Досье "ЗР"

Далькомбанк c 2008 года входит в банковскую группу МБРР вместе с МТС-банком и East-West United Bank. Основной акционер группы - АФК "Система". Основным акционером МТС-банка является АФК "Система". Акционерами Далькомбанка являются МТС-банк (75,007%) и АФК "Система" (24,993%)

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".