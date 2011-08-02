Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Услуги Сбербанка - в круглосуточном доступе
В Хабаровске в районе Центрального рынка открылся новый круглосуточный павильон самообслуживания Сбербанка. Таким образом, Дальневосточный банк Сбербанка России продолжает активно развивать собственную филиальную сеть.
В просторном охраняемом помещении имеются два отдельных входа (две зоны самообслуживания). В каждой установлен банкомат и информационно-платежный терминал. Клиенты банка в любое время суток смогут снять наличные денежные средства, оплатить услуги связи, ЖКХ, внести плату по кредиту, перевести деньги с карты на карту, совершить множество других банковских операций.
В Дальневосточном Сбербанке на сегодня работает девять павильонов самообслуживания: из них пять - в Хабаровске, два - во Владивостоке и два - в Благовещенске. Удобное расположение, современный формат и возможность круглосуточного обслуживания для клиентов - основные преимущества «уличных мини-офисов».
Досье "ЗР"
Ежемесячно через терминалы Дальневосточного банка Сбербанка России проходит более 865 тысяч платежей на сумму свыше 635 млн рублей. До конца года Сбербанк планирует установить в Дальневосточном регионе еще 27 круглосуточных павильонов самообслуживания (8 - в Хабаровске, 5 - в Благовещенске, 4 - во Владивостоке, по 2 - в Биробиджане и Арсеньеве, по одному - в Уссурийске, Находке, Свободном, Южно-Сахалинске, Корсакове и Долинске).
Сегодня в Хабаровском крае работает 267 банкоматов и 212 информационно-платежных терминалов Сбербанка, 305 банкоматов и 323 ИПТ – в Приморье, 36 и 36 - в ЕАО, 156 и 140 - в Амурской области и 91 и 97 – на Сахалине. До конца 2011 года Дальневосточный банк Сбербанка России планирует открыть в общей сложности порядка 400 новых устройств самообслуживания.
Новости тематики
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
- Сбербанк собрался ежегодно обучать по 100 тысяч желающих начать свой бизнес
- Хабаровский край будет погашать дефицит бюджета за счет кредитов
- Финансисты дальневосточной столицы отличились на ниве эффективного управления долгом
- Хабаровску набили цену
- В Хабаровском крае основные должники – крупные предприятия
- До конца года на дороги Хабаровского края потратят еще 5 млрд руб.
- С 15 июля в Хабаровске начнется 2-й этап акции «Должник»
- ФК «Дальний Восток» поможет эффективно управлять дебиторской задолженностью
Новости раздела
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы