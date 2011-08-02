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Услуги Сбербанка - в круглосуточном доступе

02 Августа 2011, 18:31 | Хабаровск

В Хабаровске в районе Центрального рынка открылся новый круглосуточный павильон самообслуживания Сбербанка. Таким образом, Дальневосточный банк Сбербанка России продолжает активно развивать собственную филиальную сеть.

В просторном охраняемом помещении имеются два отдельных входа (две зоны самообслуживания). В каждой установлен банкомат и информационно-платежный терминал. Клиенты банка в любое время суток смогут снять наличные денежные средства, оплатить услуги связи, ЖКХ, внести плату по кредиту, перевести деньги с карты на карту, совершить множество других банковских операций.

В Дальневосточном Сбербанке на сегодня работает девять павильонов самообслуживания: из них пять - в Хабаровске, два - во Владивостоке и два - в Благовещенске. Удобное расположение, современный формат и возможность круглосуточного обслуживания для клиентов - основные преимущества «уличных мини-офисов».

Досье "ЗР"

Ежемесячно через терминалы Дальневосточного банка Сбербанка России проходит более 865 тысяч платежей на сумму свыше 635 млн рублей. До конца года Сбербанк планирует установить в Дальневосточном регионе еще 27 круглосуточных павильонов самообслуживания (8 - в Хабаровске, 5 - в Благовещенске, 4 - во Владивостоке, по 2 - в Биробиджане и Арсеньеве, по одному - в Уссурийске, Находке, Свободном, Южно-Сахалинске, Корсакове и Долинске).

Сегодня в Хабаровском крае работает 267 банкоматов и 212 информационно-платежных терминалов Сбербанка, 305 банкоматов и 323 ИПТ – в Приморье, 36 и 36 - в ЕАО, 156 и 140 - в Амурской области и 91 и 97 – на Сахалине. До конца 2011 года Дальневосточный банк Сбербанка России планирует открыть в общей сложности порядка 400 новых устройств самообслуживания.

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