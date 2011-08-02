Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Население снова берет кредиты
По итогам 6 месяцев 2011 года валовой региональный продукт Хабаровского края вырос на 3,3% к соответствующему периоду 2010 года при установленном правительственном задании увеличения не менее 4,5% по итогам текущего года.
По данным минэкономразвития края, макропоказатели «подпортила» статистика строительства, спад – почти на 36% к первой половине 2010 года. В частности, введено 80,6 тыс. кв. м жилья, что на 18,5% меньше объемов ввода в двух первых кварталах 2010 года. Между тем, с начала года жители получили 2386 ипотечных кредитов на общую сумму 3,3 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в аналогичный период минувшего года. Основной объем ввода жилья намечен на вторую половину года, и в минэкономразвития надеются, что к концу 2011 года смогут выйти на показатели 2010 года.
Активизировалось продвижение кредитных продуктов банков. В целом банками края в этот период выдано кредитов на 190 млрд рублей, что на 60% больше, чем за 6 месяцев 2010 года. При этом основной рост достигнут в кредитовании населения – в 3,1 раза, до 80 млрд рублей. Экономика получила 110 млрд рублей, что больше на 17%.
Наиболее высокие темпы роста показала обработка древесины (в 1,5 раза. В целом объемы промпроизводства выросли на 12,2%.
Новости тематики
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
- Сбербанк собрался ежегодно обучать по 100 тысяч желающих начать свой бизнес
- Хабаровский край будет погашать дефицит бюджета за счет кредитов
- Финансисты дальневосточной столицы отличились на ниве эффективного управления долгом
- Хабаровску набили цену
- В Хабаровском крае основные должники – крупные предприятия
- До конца года на дороги Хабаровского края потратят еще 5 млрд руб.
- С 15 июля в Хабаровске начнется 2-й этап акции «Должник»
- ФК «Дальний Восток» поможет эффективно управлять дебиторской задолженностью
Новости раздела
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО