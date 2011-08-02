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Население снова берет кредиты

02 Августа 2011, 18:28 | Хабаровск

По итогам 6 месяцев 2011 года валовой региональный продукт Хабаровского края вырос на 3,3% к соответствующему периоду 2010 года при установленном правительственном задании увеличения не менее 4,5% по итогам текущего года.

По данным минэкономразвития края, макропоказатели «подпортила» статистика строительства, спад – почти на 36% к первой половине 2010 года. В частности, введено 80,6 тыс. кв. м жилья, что на 18,5% меньше объемов ввода в двух первых кварталах 2010 года. Между тем, с начала года жители получили 2386 ипотечных кредитов на общую сумму 3,3 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в аналогичный период минувшего года. Основной объем ввода жилья намечен на вторую половину года, и в минэкономразвития надеются, что к концу 2011 года смогут выйти на показатели 2010 года.

Активизировалось продвижение кредитных продуктов банков. В целом банками края в этот период выдано кредитов на 190 млрд рублей, что на 60% больше, чем за 6 месяцев 2010 года. При этом основной рост достигнут в кредитовании населения – в 3,1 раза, до 80 млрд рублей. Экономика получила 110 млрд рублей, что больше на 17%.

Наиболее высокие темпы роста показала обработка древесины (в 1,5 раза. В целом объемы промпроизводства выросли на 12,2%.

Автор: Сергей Иванов
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