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Хабаровский филиал ВТБ структурирует сеть
Хабаровский филиал ВТБ задумался о своем расширении. Банк планирует увеличение штата сотрудников, в обязанности которых войдет осуществление расчетов для всего Дальнего Востока.
При этом по России количество филиалов, в рамках оптимизации сети, с имеющихся 52 сократится до восьми. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции о результатах работы ВТБ в регионе в 2011 году.
Основной задачей оптимизации филиальной сети является повышение эффективности - к 2012 году расходы на ее содержание должны сократиться на 20-25%. Однако качество клиентского обслуживания ни в коем случае не пострадает. Вместо филиалов в регионах будут созданы операционные офисы, а все основные функции будут централизованы.
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