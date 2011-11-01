Хабаровский филиал ВТБ структурирует сеть

Хабаровский филиал ВТБ задумался о своем расширении. Банк планирует увеличение штата сотрудников, в обязанности которых войдет осуществление расчетов для всего Дальнего Востока.



При этом по России количество филиалов, в рамках оптимизации сети, с имеющихся 52 сократится до восьми. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции о результатах работы ВТБ в регионе в 2011 году.

Основной задачей оптимизации филиальной сети является повышение эффективности - к 2012 году расходы на ее содержание должны сократиться на 20-25%. Однако качество клиентского обслуживания ни в коем случае не пострадает. Вместо филиалов в регионах будут созданы операционные офисы, а все основные функции будут централизованы.