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В Хабаровске открылся офис банка «Русский стандарт»
01 Сентября 2011, 15:59 | Хабаровск
Банк "Русский Стандарт" объявил об открытии своего нового отделения в г. Хабаровске.
В кредитно-кассовом офисе "Хабаровск № 2" можно оформить кредит, получить кредитную карту, разместить средства в депозит.
Адрес нового офиса: г. Хабаровск, ул. Муравьева — Амурского, д.24.
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