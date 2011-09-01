В Хабаровске открылся офис банка «Русский стандарт»

Банк "Русский Стандарт" объявил об открытии своего нового отделения в г. Хабаровске.

В кредитно-кассовом офисе "Хабаровск № 2" можно оформить кредит, получить кредитную карту, разместить средства в депозит.

Адрес нового офиса: г. Хабаровск, ул. Муравьева — Амурского, д.24.