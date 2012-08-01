ВТБ нарастил свое влияние в регионе

По итогам 1 полугодия 2012 года кредитный портфель филиала банка ВТБ в Хабаровске достиг 21,4 млрд рублей. Прирост портфеля за полугодие составил 54%.

Как сообщили «ЗР» в пресс-службе хабаровского ВТБ, доля филиала на региональном рынке кредитования на 1.07.2012 оценивается в 14% (прирост доли за полугодие на 4%), 50% в структуре кредитного портфеля занимают предприятия машиностроения.

По итогам первого полугодия текущего года объем сопровождения филиалом внешнеторговой деятельности предприятий края составил 725 млн долларов. За это время более чем вдвое вырос объем расчетов в юанях (импорт и экспорт) – до 24,9 млн. юаней.

«Золотой Рог».