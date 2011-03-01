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Ипотечный кредитный портфель банка «Возрождение» к началу 2011 года достиг 10 млрд руб.

01 Марта 2011, 13:59 | Хабаровск

Ипотечный кредитный портфель банка «Возрождение» к началу 2011 года вырос на 27% и достиг 10 млрд рублей.

«Банк одним из первых в России вышел на рынок ипотеки, активно выдает ипотеку как по собственным программам, так и по продуктам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию», - отметил управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб КЛИМЕНКО. Завершена работа по получению займа АИЖК под залог закладных из состава первого пула ипотечных кредитов, выданных по продукту «Переменная ставка». Данный заем является альтернативой рефинансированию кредитов и позволяет продолжить дальнейший рост кредитования. «Для этого мы целенаправленно улучшаем условия ипотечных продуктов: несколько раз снижали процентные ставки, отменили комиссии за досрочное погашение кредита, уменьшили минимальный первоначальный взнос до 20%. При этом мы предлагаем преференции по ряду совместных программ с партнерами-застройщиками и риелторами», - прокомментировал заместитель председателя правления банка Александр ДОЛГОПОЛОВ.

Автор: Юрий Рогов
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