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ОАО "СУЭК" завершило привлечение синдицированного кредита на сумму $1,3 млрд
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) привлекла синдицированный кредит на сумму $1,3 млрд.
Синдикация была завершена 27 октября 2011 г. Организаторами кредита выступили ведущие международные банки, в том числе, ING Bank N.V. (Координирующий организатор и Агент по кредиту), UniCredit Bank AG (Координирующий организатор и Агент по документации), The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ Ltd., Commerzbank Aktiengesellshaft, HSBC Bank Plc, ING BANK N.V., Nordea Bank AB (PUBL), Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» (ОАО), ЗАО «ЮниКредит Банк», Bank of America Securities Limited, Cooperative Centrale Raiffaisen - Boerenleenbank B.A. (выступающий как Rabobank International), London Branch, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch и Barclays Capital в качестве Уполномоченных ведущих организаторов, а также Industrial and commercial Bank of China Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и Credit Agricole Corporate and Investment Bank в качестве Старших ведущих организаторов. Сделка получила поддержку основных банков-партнеров СУЭК.
Кредит со сроком погашения пять лет по ставке 270 базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели.
Досье: ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - крупнейшее в России угольное объединение по объему добычи. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии. СУЭК имеет корпоративный кредитный рейтинг уровня Ва3, присвоенный рейтинговым агентством Moody's Investors Service.
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