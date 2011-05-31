Промсвязьбанк взошел на «Финансовый Олимп»

Промсвязьбанк стал победителем национальной премии «Финансовый Олимп» в номинации «Лидер рынка (факторинг)».

«Финансовый Олимп» - одна из старейших российских деловых премий (основана в 1995 году), которая вручается по итогам работы компаний за год. Оборот Промсвязьбанка по факторинговым операциям в 2010 году составил 130,5 млрд рублей, объем выплаченного финансирования достиг 93,3 млрд рублей, что на 11% больше показателя 2009 года.