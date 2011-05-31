Госбанкам урежут привилегии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в законодательство, устраняющие преимущества государственных банков в ряде хозяйственных сфер. Об этом замглавы ведомства Андрей КАШЕВАРОВ рассказал в интервью «Российской бизнес-газете». Ряд действующих федеральных законов содержит нормы, которые могут создавать необоснованные преимущества отдельным кредитным организациям и сдерживать конкуренцию на рынке банковских услуг, отметил он.

К числу таких законов относится ФЗ «Об опеке и попечительстве», который предписывает опекунам и попечителям вносить денежные средства подопечного исключительно в госбанки. Такое положение не позволяет иным кредитным организациям конкурировать за денежные средства подопечных, которые могут быть размещены опекунами и попечителями, в том числе во вклады. «Мы предлагаем рассмотреть возможность расширения перечня таких кредитных организаций до числа вошедших в систему страхования вкладов», - рассказал Кашеваров. При этом для защиты интересов подопечных законопроект предусматривает, что в один банк можно будет вносить сумму, не превышающую максимальный размер возмещения в рамках системы страхования вкладов.

Кроме того, ФАС подготовила поправки в закон «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Сейчас закон, считает служба, создает преимущества госбанкам, поскольку предусматривает, что только в таких кредитных организациях ТСЖ, ЖСК и управляющие компании могут открывать счета для зачисления средств на проведение капремонта многоквартирного дома. ФАС считает необходимым отменить данное ограничение, тем более что никаких дополнительных гарантий сохранности средств в случае их размещения в госбанках закон не прописывает, заметил Андрей Кашеваров. Все поправки были подготовлены рабочей группой, в которую вошли представители Минэкономразвития, Минфина, Центробанка и РСПП, добавляют в службе.

ФАС также предлагает ограничить преимущества госбанков в ходе выборов. Так, согласно законам «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», открывать специальные счета для зачисления средств, предназначенных на финансирование выборов и референдума, можно только в Сбербанке. ФАС, в свою очередь, предлагает предоставить кандидатам и избирательным объединениям право самостоятельного выбора кредитной организации для открытия счетов и проведения операций по ним.

Поправки могут быть внесены и в закон «Об оружии» - он дает право получать во временное пользование в органах внутренних дел отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия только Российскому объединению инкассации и Сбербанку. Таким образом, этим учреждениям не требуется заключать договоры с ЧОПами. «Те организации, которые осуществляют операции инкассации, так же как и Сбербанк и Росинкассация, равно как и ЧОПы, могут в особом порядке, установленном законом, также получать оружие», - объясняет Кашеваров. В случае одобрения инициативы ФАС выбор - нанимать ЧОПы или содержать собственное охранное подразделение - останется за самими банками.