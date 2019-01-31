Еще один дальневосточный банк лишился лицензии

Фамилии основных владельцев банка более чем известные

Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора. Банк был зарегистрирован еще в октябре 1990 года.

ЦБ указывает, что банк не исполнял федеральные законы и нарушал нормативные акты регулятора, а интересы кредиторов и вкладчиков банка столкнулись с «реальной угрозой».

Согласно информации Банка России, у Камчаткомагропромбанка два филиала и семь дополнительных офисов в России. Филиалы расположены в Москве и в Нижнем Новгороде, причем последний был открыт только в прошлом году.

Среди акционеров банка, следует из данных с сайта ЦБ, — Рашид Рашидович Нургалиев, полный тезка сына бывшего главы МВД, Леонид Юрьевич Дьяченко, полный тезка зятя Бориса Ельцина, Олег Александрович Кондрашов, полный тезка бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, который с апреля 2018 года находится в федеральном розыске.

По размеру активов банк занимает 314-е место в рейтинге «Интерфакса».