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Малый бизнес Росбанка на Дальнем Востоке вырос
В 2012 году Дальневосточный филиал Росбанка увеличил кредитный портфель МСБ на 91%. В сегменте малого бизнеса рост портфеля составил 53%, и. Объем просроченной задолженности существенно снизился в сегменте малого бизнеса, в области среднего бизнеса просроченная задолженность полностью отсутствует.
"Потенциал Дальневосточного региона чрезвычайно высок. Подразделение Росбанка во Владивостоке является одним из крупнейших по объемам кредитования предприятий среднего бизнеса, формируя около 10% кредитного портфеля Росбанка в этом сегменте. После внедрения в 2012 году модернизированной линейки продуктов для малого и среднего бизнеса мы смогли выйти на качественно новый уровень и показать отличные результаты", - комментирует региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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