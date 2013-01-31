Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный Сбербанк может дать клиентам рассрочку в случае сокращения на работе
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" может предоставить клиентам рассрочку или продлить срок досудебной работы в случае просрочки по платежам в связи со служебным сокращением или иным затруднительным финансовым положением.
Об этом рассказала директор управления по работе с проблемной задолженностью Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Ирина ДМИТРИЕВА.
- Если вы не можете вовремя внести очередной платеж по кредиту, необходимо прийти в банк, пояснить ситуацию, написать заявление. Мы всегда рады пойти навстречу клиенту. Главное - не скрываться от банка, а обратиться к нам сразу же при возникновении проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения долга, при исполнении которой кредитная история клиента остается положительной, - рассказала Ирина Дмитриева.
В 2013 году Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" объявил сразу три акции для клиентов – физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредитам - "Спасательный круг", "Второй шанс" и "Рука помощи". Срок действия акций – до 7 марта 2013 года. На кредиты с дифференцированными платежами акции не распространяется, так как они изначально предусматривают гибкий график погашения обязательств.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Банк для предпринимателей
- АТБ подыскивают покупателя
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде