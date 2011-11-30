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Ипотечные заемщики, отдав квартиру банку, не будут ничего доплачивать
Госдума в третьем чтении приняла законопроект «О залоге», согласно которому банк теперь не вправе требовать с заемщика возврата долга, в случае, когда цена предмета залога меньше оставшейся суммы долга.
Таким образом, изъяв у ипотечного заемщика квартиру из-за того, что последний не в состоянии далее гасить кредит, банк будет считать, что долг погашен полностью. Между тем со временем цены на недвижимость меняются и заложенная квартира к моменту получения ее банком может стоить дешевле, нежели ранее. Особенно актуально это для займов с небольшим первоначальным взносом.
Чтобы избежать убытков, банки могут застраховать свои риски. Однако сами банкиры утверждают, что им проще свернуть ипотечные программы с низким уровнем первоначального взноса, пишет РБК daily.
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