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Греф: ВТО не несет опасностей для экономики России
Президент Сбербанка Герман ГРЕФ считает, что присоединение страны к ВТО никаких опасностей для экономики России не несет. «Мы имеем длительный переходный период, в течение которого мы можем подготовиться к нормальной международной конкуренции», - считает глава Сбербанка.
Греф считает, что вступление России в ВТО сделает страну привлекательнее для инвестиций, как это произошло в Китае. «Политика страны становится более надежной, предсказуемой и понятной инвесторам, - пояснил банкир. - Не нужно преуменьшать значение этого события. Это огромная работа правительства. Те, кто политически эту тему подогревают, наверное, не понимают, что это такое, и пользуются ВТО как пугалкой для решения своих политических проблем».
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