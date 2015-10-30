Клиенты Сбербанка получат доступ к онлайн Школе бизнеса

Всем своим новым клиентам сегмента «Малый и микро бизнес» этой осенью Сбербанк делает специальное образовательное предложение. При подключении пакета услуг банка предприниматели получают годовой доступ к закрытым курсам в онлайн Школе бизнеса дочерней компании Сбербанка - «Деловой среды».

Пакеты услуг от Сбербанка — наборы необходимых банковских сервисов для удобного ведения бизнеса на выгодных условиях. Продукты подобраны исходя из потребностей малого бизнеса. В настоящий момент в линейке Сбербанка представлены пять основных Пакетов услуг «Минимальный», «Базис», «Актив, «Оптима» и «Зарплатный».

В зависимости от выбранного пакета услуг предприниматели получают расчетный счет, доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», возможность проведения электронных платежей, услуги приема и выдачи наличных, предоставление справок об операциях по счету, обслуживание зарплатных карт и другие услуги для бизнеса.

В Школе бизнеса «Деловой среды» представлены 165 онлайн-курсов для разных направлений и стадий развития бизнеса. Курсы позволяют избежать ошибок в управлении бизнесом, увеличить продажи, привлекать клиентов и осваивать новые рынки. База онлайн-курсов регулярно пополняется новыми обучающими программами. Еженедельно проводятся вебинары с успешными предпринимателями и бизнес-тренерами. Преподаватели Школы – российские и зарубежные эксперты от бизнеса.