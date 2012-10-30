Visa Classic Unembossed от Райффайзенбанка доступна с 14 лет

Примечательно, что Visa Classic Unembossed могут открыть клиенты с 14 лет (карты иных категорий доступны только клиентам, достигшим совершеннолетия). Открыть дебетовую карту Visa Classic Unembossed можно в любом отделении Райффайзенбанка на территории России, в том числе во Владивостоке и Артеме.