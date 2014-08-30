Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Страховщики продолжают расплачиваться за прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке
Страховая Группа «СОГАЗ» выплатила 290 млн рублей возмещения юридическим лицам и гражданам, чье имущество пострадало в результате наводнения, произошедшего летом 2013 года на Дальнем Востоке. Урегулирование убытков продолжается.
На сегодняшний день полностью произведены выплаты по заявлениям граждан, а также по трем заявлениям юридических лиц на общую сумму 4,8 млн рублей. Еще по трем убыткам клиентов-юрлиц урегулирование не завершено, и произведены частичные выплаты в размере 285,3 млн рублей. «Учитывая масштаб последствий стихии, восстановительные работы продолжаются на объектах электроэнергетики и транспортной инфраструктуры, – рассказывает Директор по урегулированию убытков СОГАЗа Владимир Козлов. – По мере завершения восстановительных работ и предоставления необходимых документов СОГАЗ будет осуществлять окончательное урегулирование данных событий».
Всего в СОГАЗ был заявлен 21 убыток по «большой воде» на общую сумму 849,4 млн рублей. 12 из них на сумму 842,775 млн рублей поступило от организаций, еще 9 на сумму 6,6 млн рублей – от граждан.
К масштабному наводнению на Дальнем Востоке привели сильные ливни в июле – августе прошлого года. Больше других от стихии пострадали Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область. Подтопленными оказались 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 тысяч жилых домов. Общая площадь затопленных территорий составила более 8 млн квадратных километров.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Страховой рынок: драйверы в кризис
- Страховщики продолжают расплачиваться за прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке
- Банки осваивают страховой рынок Дальнего Востока
- Для футболистов и топ-менеджеров ограничат страховые выплаты по несчастным случаям
- На все случаи жизни
- Сельхозриски: по новым правилам
- Финансовые аферы: Не верьте «австрийцам», процент приносящим…
- Выбирая, в какой банк разместить деньги, нужно убедиться, что вы пришли именно в банк
- Пенсионерам установят «период дожития»
- У НПФ могут появиться конкуренты
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой