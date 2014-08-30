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Страховщики продолжают расплачиваться за прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке

30 Августа 2014, 12:44 | Дальний Восток

Страховая Группа «СОГАЗ» выплатила 290 млн рублей возмещения юридическим лицам и гражданам, чье имущество пострадало в результате наводнения, произошедшего летом 2013 года на Дальнем Востоке. Урегулирование убытков продолжается.

На сегодняшний день полностью произведены выплаты по заявлениям граждан, а также по трем заявлениям юридических лиц на общую сумму 4,8 млн рублей. Еще по трем убыткам клиентов-юрлиц урегулирование не завершено, и произведены частичные выплаты в размере 285,3 млн рублей. «Учитывая масштаб последствий стихии, восстановительные работы продолжаются на объектах электроэнергетики и транспортной инфраструктуры, – рассказывает Директор по урегулированию убытков СОГАЗа Владимир Козлов. – По мере завершения восстановительных работ и предоставления необходимых документов СОГАЗ будет осуществлять окончательное урегулирование данных событий».

Всего в СОГАЗ был заявлен 21 убыток по «большой воде» на общую сумму 849,4 млн рублей. 12 из них на сумму 842,775 млн рублей поступило от организаций, еще 9 на сумму 6,6 млн рублей – от граждан.

К масштабному наводнению на Дальнем Востоке привели сильные ливни в июле – августе прошлого года. Больше других от стихии пострадали Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область. Подтопленными оказались 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 тысяч жилых домов. Общая площадь затопленных территорий составила более 8 млн квадратных километров.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: страховые выплаты  наводнение  Дальний Восток  страхование 



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