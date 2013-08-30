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Пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке аграриям пролонгируют кредиты
Президент РФ Владимир Путин в целом поддержал идею пролонгации кредитов для аграриев в пострадавших от паводка регионах, но без ущерба для финансовых организаций.
«Нужно помочь с пролонгацией кредитов и по некоторым вопросам, связанным с агролизингом. Разумеется, нельзя допустить ущерба финансовым организациям, но без нашей поддержки они (сельхозпроизводители. - Прим. ред.) не встанут на ноги, это невозможно с учетом объема потерь», — сказал Путин на совещании по паводку на Дальнем Востоке.
Глава государства добавил, что в каждом пострадавшем регионе нужно на уровне замгубернаторов и региональных министерств сельского хозяйства проанализировать ситуацию, сделать предложение Минсельхозу и согласовать действия, передает «Прайм».
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