Пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке аграриям пролонгируют кредиты

Президент РФ Владимир Путин в целом поддержал идею пролонгации кредитов для аграриев в пострадавших от паводка регионах, но без ущерба для финансовых организаций.

«Нужно помочь с пролонгацией кредитов и по некоторым вопросам, связанным с агролизингом. Разумеется, нельзя допустить ущерба финансовым организациям, но без нашей поддержки они (сельхозпроизводители. - Прим. ред.) не встанут на ноги, это невозможно с учетом объема потерь», — сказал Путин на совещании по паводку на Дальнем Востоке.

Глава государства добавил, что в каждом пострадавшем регионе нужно на уровне замгубернаторов и региональных министерств сельского хозяйства проанализировать ситуацию, сделать предложение Минсельхозу и согласовать действия, передает «Прайм».

ZRPRESS.RU, Владивосток.