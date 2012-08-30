Дальневосточники несут деньги в банки миллиардами

В Дальневосточном федеральном округе во втором квартале 2012 года сохранялась устойчивая тенденция роста объема вкладов населения, за три месяца вклады возросли на 10,5%, или 25534,2 млн рублей, что на 4,02% (8740,3 млн рублей) больше увеличения вкладов в первом квартале.

Рост вкладов наблюдается во всех банках, за исключением Сахалинской области, где общая сумма за II квартал сократилась на 3,9% (минус 190 млн руб.) против увеличения на 2,7% (136,4 млн рублей) в первом квартале текущего года.

Максимальный рост отмечен у банков Амурской области, которые в текущем году продолжают активно открывать многочисленные структурные подразделения по всей территории Российской Федерации. Во втором квартале рост вкладов в двух банках области составил 14,2% (21879,8 млн рублей), увеличение депозитов также отмечается в банках Камчатского края на 6,8% (504,2 млн рублей), Хабаровского края – на 5,9% (1706,5 млн рублей), Республики Саха (Якутия) – на 4,8% (493,5 млн рублей), Приморского края – 2,9% (1086,2 млн рублей).

Судя по итогам второго квартала, структура банковских вкладов осталась неизменна. Так, на два банка Амурской области (Азиатско-Тихоокеанский банк и Восточный экспресс банк) приходится около 2/3 от общего объема вкладов 63% – 153,9 млрд рублей. В то время как в Приморье и Хабаровском крае на 1 июля 2012 года привлечено – 15% (36389 млн рублей) и 13% (30046,8 млн рублей) всех вкладов ДФО. В других субъектах федерации на Дальнем Востоке объем привлеченных вкладов составляет менее значительную долю общего объема: Республика Саха (Якутия) – 4% (10355,4 млн руб.), Камчатский край – 3% (7388,2 млн руб.), Сахалинская область – 2% ( 4835,9 млн руб.).

Краткосрочные вклады (т. е. вклады до востребования и сроком привлечения до 30 дней) в регионе составляют менее 10% (22940,1 млн рублей). В основном наши земляки вкладывают денежные средства на счета в банках со среднесрочной и долгосрочной перспективой. Так, на 1 июля на вкладах сроком до 1 года сосредоточено 42,2%, суммарная величина которых составила 102130,3 млн рублей. и сроком более 1 года – 48,4% или 117856,8 млн рублей соответственно.

Кредитные организации Хабаровского края (71,8%) и Сахалинской области (67,8%) более других отдают предпочтение долгосрочным вкладам.

Такой же политики придерживаются и банки других субъектов ДФО, однако, разрыв по срокам привлечения не такой существенный – в Приморском и Камчатском краях долгосрочные вклады составляют половину (53,3% и 50,7%) от общей суммы вкладов.

Банки Амурской области, в отличии от других кредитных организаций ДФО, во втором квартале продолжают привлекать средства граждан равномерно по срокам, краткосрочные (до востребования) – 4,2% – 6447,6 млн рублей, среднесрочные (сроком от 30 дней до 1 года) – 53,6% – 82521,9 млн рублей и долгосрочные депозиты (более 1 года) – 42,2% – 64943 млн рублей.

Рассматривая структуру депозитов по размеру вклада, можно отметить, что граждане в ДФО активно размещают свои средства в банках более 700 тыс. рублей. Доля крупных вкладов во всех банках значительная, средняя по дальневосточному региону составляет 51,6% , а по субъектам – варьируется от 40 до 64,2%.

Вторыми по величине удельного веса в структуре вкладов пропорционально распределились вклады размером от 100 до 400 тыс. рублей и вклады от 400 до 700 тыс. рублей. По всем банкам доля их составляет от 11 до 22%. Вклады размером до 100 тыс. рублей составляют малую долю – от 5% в Амурской области до 17% в Республике Саха (Якутия). На 1 июля 2012 года размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам ДФО составляет 67,2% - в абсолютном выражении 163 224,9 млн рублей.

Максимальный объем страховой ответственности (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений), как и в прошлом квартале, приходится на Амурскую область – 104,4 млрд рублей. В меньшем объеме на Приморский – 22,2 млрд рублей и Хабаровский край – 21,2 млрд рублей, далее – Республику Саха (Якутия) – 8 млрд рублей, Камчатский край – 4,2 млрд рублей и Сахалинскую область – 3,1 млрд рублей.

Соотношение рублевых и валютных вкладов во втором квартале практически не изменилось, депозиты граждан в иностранной валюте занимают малую долю во всех субъектах ДФО, их удельный вес в общем объеме вкладов варьируется от 5,6 в Республике Саха (Якутия) до 13,2% в Амурской области.

Во втором квартале процентные ставки по вкладам во всех банках изменялись лишь на десятые доли от прежнего уровня, за исключением единичного случая в Приморском крае, где к 18-летию одного из банков был открыт вклад по 13% сроком на 2 года (до 100 тыс. рублей.), в прошлом квартале самая высокая процентная ставка по Приморью составляла 10%. По другим субъектам резких изменений в сторону увеличения либо снижения не отмечается. Как и ранее, самая высокая ставка по вкладам предлагается банками Амурской области – 13,2% (во втором квартале 2012 году).

«Золотой Рог».