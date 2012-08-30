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Альфа-Банк настроил сервис в «Одноклассниках»
На сайте социальной сети Одноклассники.Ru внедрен сервис Альфа-Банка, который дает пользователям возможность совершать переводы средств между картами разных банков и любых платежных систем, используя специальную форму. Для перевода достаточно знать данные карты получателя.
Сумма комиссии и общая сумма, которая будет списана со счета карты отправителя, будут рассчитаны автоматически и показаны на экране до совершения перевода. Если перевод осуществляется между картами Альфа-Банка - комиссия не взимается. Переводы с карты на карту производятся только в рублях.
Срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка-эмитента карты и может составлять от нескольких минут до нескольких дней, при этом зачисление на карты Альфа-Банка всегда будет моментальным.
«Золотой Рог».
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