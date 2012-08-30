Инвесторы «пролетели» с акциями Facebook

Питер Тиль, основатель платежной системы PayPal и онлайн-аукциона eBay, а также один из крупнейших инвесторов Facebook, продал более 20 миллионов акций социальной сети по цене 20 долларов за единицу, оставив себе около 8 миллионов акций, сообщают информагентства. Таким образом, выручка Тиля от реализации ценных бумаг составила около 400 миллионов долларов.

Продажей акций Facebook Питер Тиль занялся, сразу после того, как истек трехмесячный мораторий на реализацию ценных бумаг (так называемый lock-up). Стоит отметить, что акции социальной сети стабильно дешевеют после майского IPO компании - если в день выхода на биржу стоимость акций Facebook составляла 38 долларов, то в настоящее время она опустилась до 20 долларов США.

Напомним, что «айпиошные» акции Facebook через местные филиалы столичных инвесткомпаний могли купить и приморцы, что несколько десятков человек и сделали. Однако пока эти вложения, как мы видим, успешными не назовешь.

«Золотой Рог».