Гуру российской экономики советует хранить сбережения в трех валютах

Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин порекомендовал россиянам хранить личные сбережения в трех валютах одновременно - рублях, евро и долларах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Свои не очень значительные накопления я поделил на три части: на доллары, на евро и на рубли, и храню во всех валютах, примерно поровну. Поскольку я не работаю на финансовых рынках, не слежу за их динамикой, и денег не так много. Я считаю, что обычный гражданин примерно так и должен поступать», - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет со сбережениями в евро в случае распада еврозоны, Ясин отметил, что даже при самом негативном сценарии такие сбережения не пропадут полностью. «Рынок есть рынок, и он будет урегулирован соответствующей диспропорцией. Поэтому вы, ничего не делая с вашими евронакоплениями, ни в коем случае не потеряете все, а у вас появятся накопления во франках, драхмах», - сказал он.

Между тем, согласно данным аналитического портала Investfunds, с начала года больше всего доходов принесли сбережения, вложенные в доллары. Прибавка составила в среднем 6,33 процента. Не подвели облигации, давшие более 4 процентов прибыли.

Самый скромный «бонус» от евро - всего 0,37 процента. Остальные вложения в минусе, в том числе и в золото. Акции разочаровали больше всего, обесценив сбережения более чем на 7 процентов.