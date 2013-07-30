Банки осваивают страховой рынок Дальнего Востока

В текущем году на долю «своих» страховщиков будет приходиться половина этого рынка

В последнее время банки стали активнее продавать страховки своим клиентам. Причем, по оценкам экспертов, банковское страхование по темпам роста опережает сам страховой рынок. Ожидается, что через год-два как минимум четверть страховых взносов будет приходиться на банковские каналы. Как известно, сотрудничают банки и страховые компании по нескольким направлениям: страхование заемщиков банков, объектов залога и рисков самих банков. И именно бурный рост розничного кредитования в последние годы сопровождался активным развитием программ страхования жизни и здоровья заемщика. Банковский канал продвижения страховых продуктов, отмечают эксперты, показал хорошую динамику.

Собственно интереса к банковскому каналу продаж не скрывают приморские страховщики. Но особенностью местного рынка является то, что в этих процессах практически не участвуют приморские или дальневосточные компании. Во-первых, их осталось буквально единицы, а во-вторых, «банки все потоки завернули на определенные компании», отмечают они, - «нам это сотрудничество интересно, но туда не каждый вхож». В то же время в единственной оставшейся на рынке приморской страховой компании «Дальакфес» говорят о том, что у них договоры есть, но только с региональными банками, например Дальневосточным банком.

«Для рынка банкострахования Приморского края характерны те же тенденции, что и для всего рынка банкострахования, т.е. растет рынок в основном за счет одного вида страхования - страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, - говорит эксперт рейтингового агентства «Эксперт РА» Ольга БАСОВА. - Этот вид банкострахования весьма привлекателен для финансовых групп, так как является низкоубыточным. Именно его развивают «кэптивные» страховщики. Доля страховщиков, связанных с банками, существенно выросла и, по нашим оценкам, продолжит расти и в следующем году. Интерес банков к страховому бизнесу не прекращается. В прошлом году на страховой рынок вышли «Сбербанк Страхование» и «Россельхозбанк Страхование».

Страхование жизни и здоровья заемщика при потребительском кредитовании увеличилось в 2012 году на 77%. В то же время прирост и доля классических видов в банкостраховании - ипотечного страхования и страхования залогового имущества заемщиков-юрлиц - остаются невысокими. Ольга Басова связывает это с тем, что банки стали менее требовательны к ипотечным заемщикам в части комплексного ипотечного страхования, а также с ростом беззалогового кредитования.

Еще один драйвер рынка банкострахования - это рост кэптивных компаний. Прирост взносов подобных страховщиков дошел в 2012 году до 70%, притом что рост взносов рыночных страховщиков увеличился лишь на 13%. В Приморском крае сейчас работают, по крайней мере, две кэптивные компании. Первой открыла здесь свой филиал «ВТБ Страхование», он работает уже около трех лет. С начала этого года свою деятельность на территории Приморского края ведет компания «Сбербанк Страхование». Причем эта компания продает полисы не через какой-либо специально открытый для этого филиал, а оформляет их прямо в каждом дополнительном офисе банка.

«Нашими клиентами являются как юридические, так и физические лица, - говорит начальник управления продаж корпоративным клиентам Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Андрей БЕДНАРСКИЙ. - По своей сути «Сбербанк Страхование» ничем не отличается от других страховых компаний, основной акцент - это страхование финансовых рисков. В первую очередь страхование необходимо нашим клиентам, т. к. в случае наступления у них непредвиденных обстоятельств страховая компания будет возмещать банку финансовые потери. На текущий момент «Сбербанк Страхование» входит в тройку лидеров компаний по объемам продаж».

Уже в первые месяцы Приморское отделение Сбербанка вышло в лидеры по реализации страховых полисов «Сбербанк Страхование» корпоративным клиентам среди всех отделений компании в стране. Большая часть клиентов - это предприятия малого бизнеса.

По прогнозам «Эксперт РА», в текущем году на долю «своих» страховщиков будет приходиться половина этого рынка, что ведет, соответственно, к его монополизации. К тому же участники рынка называют одной из главных проблем самого страхового рынка аккредитацию, которую необходимо проходить универсальному страховщику для работы с банком, что, по их мнению, ограничивает конкуренцию. Сегодня банки сами выбирают, какая компания получит право работать с ними, а какая нет, ориентируясь на свои внутренние критерии.

«Основными принципами, которыми в настоящее время руководствуются банки при отборе страховщиков, являются показатели финансовой устойчивости, наличие рейтингов, территориальное присутствие и, конечно же, качество сервиса и продуктов, - говорит заместитель директора по корпоративным продажам Владивостокского филиала ОАО СК «Альянс» Ольга ПОПЕНАКА. - Банки очень серьезно подходят к выбору страховых партнеров, чтобы предоставлять своим клиентам не только широкий ассортимент продуктов и услуг, но и качественный сервис. Сам процесс аккредитации за последние годы значительно усложнился, в результате банки действительно выбирают лучших из лучших».

В то же время Андрей Беднарский считает, что выход на рынок собственной страховой компании банка расширяет страховой рынок, где повышается конкуренция и доступность услуг: «Мы не ограничиваем возможности наших партнеров, мы вместе совершенствуем этот рынок». Кроме того, в этой ситуации он отмечает определенные выгоды и для клиента: «Тарифы при страховании не были статичными, расчет условий включает в себя много факторов, и тут прежде всего выигрывает клиент, у него появляется дополнительная возможность выбора условий страхования».

Кроме того, банки уверяют, что, предлагая список страховщиков, они все же предоставляют свободу выбора для клиентов. Спорным в этой ситуации остается вопрос стоимости страховки.

«Стоимость страховки зависит от условий сотрудничества банка и страховой компании, - говорит Ольга Попенака. - Как известно, при расчете тарифа банковского продукта используется в том числе статистика по количеству реализованных договоров, т.е. цена банковского продукта зачастую ниже за счет массового потока, идущего через банк».

Несмотря на столь бурное развитие в последние три года, банковское страхование в этом году, очевидно, замедлит темпы роста, прогнозируют эксперты. Если в прошлом году рост составил 28%, то в этом году ожидается рост на уровне 20%.

«Несмотря на снижение темпов прироста кредитования, - говорит Ольга Басова, - страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов будет определять рынок и в следующем году. Драйвер рынка банкострахования прошлых лет - страхование автокаско при кредитовании - уходит в дилерский канал. Растущими и перспективными видами банкострахования являются страхование заемщика от потери работы, сельскохозяйственное страхование заемщиков, а также виды банкострахования, связанные со страхованием собственных рисков банков».

Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.