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Азбука получения потребительского кредита
Казалось бы, что может быть легче получения потребительского кредита или рассрочки для приобретения той или иной бытовой техники? Однако, перед тем, как начать отношения с банком, мы рекомендуем ознакомиться с предложениями и возможностями, которые они дают, от и до. Сегодня в России существует 3 способа получить потребительский кредит на приобретение товаров и услуг.
Виды потребительского кредитования
Самым старым способом приобретения товара «в долг» является рассрочка. Она была известна ещё в советское время, но сейчас получила совсем иной вид — торговое предприятие получает деньги за товар, финансирование выполняет банк или иное кредитное учреждение.
Таким образом, рассрочка — это потребительские кредиты, предоставляемые банками или кредитными союзами на приобретение товаров и услуг. Единственное отличие состоит в том, что в качестве меры обеспечения выступает товар. Само же потребительское кредитование — более широкое понятие, где в качестве обеспечения могут выступать объекты недвижимости. То есть, не обязательно товар должен выступать залогом.
Заметим, что в последний год рассрочка недостаточно распространена — чаще всего, она и подразумевается под потребительским кредитом.
Следующими способами покупки товаров в кредит являются:
- Экспресс-кредиты. И хотя наш рынок значительно отстает в сравнении с просвещённой Европой, скажем, что одним из самых популярных видов потребительского кредитования как раз являются экспресс-кредиты. Почти все крупные супер- и мегамаркеты имеют отделы кредитования, которые предложат быстро, а иногда даже и за 3 минуты, приобрести товар в кредит. Главное определится — что именно покупать, а всё остальное сделают уже за вас. Однако, в тоже время, каждому встречному деньги не выдяются, поскольку банки — те же коммерческие организации, желающие получить прибыль. В лучшем случае за 20 минут сотрудники успевают проверить паспортные данные, подтвердить сведения о месте работы. В остальном они полагаются на честность клиента и эффективность «скоринга» — модели оценки платёжеспособности клиента на основе косвенной информации. Она допускает ошибки — ошибки, которые покрываются непосредственно самими клиентами дополнительными сборами: комиссии за открытие счета, рассмотрение заявки, получение кредита, получение наличных, обслуживание счета. Каждый банк хитрит по-своему, но ни один не остаётся в убытке;
- Кредитные карточки. Года два назад началось полномасштабное развитие направления кредитования по кредитным картам. Основное отличие состоит в том, что проценты начисляются с момента, как деньги потрачены. Таким образом, у клиентов существует возможность постоянно иметь при себе «чужие» деньги — причем, почти бесплатно (если не брать в счет обслуживание карты). Среди преимуществ необходимо отметить более низкие процентные ставки. Недостатком же является, опять же, необходимость в получении карты и различные комиссии, в том числе и снятие наличных, проведение безналичных платежей, высоким штрафам за задержку погашения кредита;
- Потребительские кредиты. Если не хочется переплачивать за товар, тогда можно воспользоваться другой услугой банков — потребительские кредиты. В таком случае оформляется счет-фактура в магазине или подаётся онлайн заявка на кредит наличными. Далее необходимо отнести все необходимые документы (как правило, это документ, идентифицирующий личность, справка о доходах или свидетельство индивидуального предпринимателя и т.д.) в банк, а тот уже направит деньги на счёт продавца или предоставит наличные деньги. Решение о выдаче кредита принимается, в зависимости от кредитного учреждения, за час, 1 день или одну неделю. Обходится заёмщику такая процедура немного дешевле (эффективная ставка составляет около 20%). Однако, кроме потерь времени и необходимости постоянно ходить в банк (последнее может заменить интернет, так как есть уже много банков, предоставляющих услуги с помощью всемирной сети), есть и ещё один недостаток — не всегда приходит одобрение, тогда как в экспресс-способе могут сказать «Да».
Получить потребительский кредит при стабильном заработке достаточно легко. Важно только определиться — какой вид наиболее всего вам подходит. Если хотите не идти на поклон постоянно к банку, возьмите кредитную карточку. В случае, когда знаете, что это всего один кредит, но серьёзный, лучше подобрать потребительский. Экспресс-кредиты созданы для удовлетворения ежеминутного желания. Так или иначе — выбор за вами.
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