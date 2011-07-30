УФНС по Республике Саха сообщает результаты декларационной кампании 2011 года

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) информирует о предварительных результатах декларационной кампании 2011 года по состоянию на 01.07.2011.

В Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Саха (Якутия) по состоянию на 01.07.2001 поступило 6 476 сведений по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, что в 1,8 раза превышает количество представленных сведений в июле 2010 года. Налоговыми органами направлены уведомления физическим лицам о необходимости декларирования полученных доходов. Общее число физических лиц, продекларировавших свои доходы, составило 2 788 единиц, в том числе в установленный законодательством срок - 2 126 единиц, что в 2,6 раза выше показателя прошлого года. Из них 75 человек продекларировали свои доходы до получения уведомления от налогового органа, а это на 33% выше показателя прошлого года. Сумма налога, подлежащая доплате в бюджет, по представленным декларациям физических лиц по состоянию на 01.07.2011 составила 3 643,6 тыс. рублей, что на 68% выше показателя прошлого года. Что касается сведений по сделкам купли-продажи транспортных средств, в Управление поступило 10 153 сведения, что на 16% превышает данные по прошлому году.

Продекларировали свои доходы от продажи транспортных средств 3 204 физических лица, в том числе в установленный законодательством срок 2 452 физических лица, до получения уведомлений о декларировании полученных доходов - 91 человек. Сумма налога, подлежащая доплате в бюджет, по представленным данным деклараций физических лиц по состоянию на 01.07.2011 составила 389 тыс. рублей, что на 5% ниже показателя прошлого года. Управление ФНС России по РС (Я) призывает граждан, получивших доходы в 2010 году от продажи имущества, транспортных средств и иные доходы, представить в соответствии со ст. 228, 229 НК РФ налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту постановки на учёт.