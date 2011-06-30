Банкиры предрекают переход от кобрендовых проектов к мультибрендовым

Стараясь привлечь как можно больше клиентов в рамках программы выпуска пластиковых карт, банки предлагают держателям различные бонусы. Одним из способов привлечения клиентов является, в том числе, выпуск кобрендовых карт. На их долю в России приходится сейчас около 1% от общего числа эмитированных банками карт. Между тем в западных странах этот показатель доходит до 60%.

Перспективы развития кобрендинговых проектов недавно обсудили в Санкт-Петербурге представители банковского сообщества. Как отметила главный специалист управления обслуживания и продаж филиальной сети Северо-Западного банка Сбербанка России Лилиана Плужникова, в настоящее время боле половины кобрендинговых карт банка приходится на проект с «Аэрофлотом».

По мнению собравшихся, популярен также кобренд с сотовикам и ритейлерам. В дальнейшем могут получить развитие проекты с автозаправочными станциями, автодилерами, пишет РБК daily. Между тем, по мнению банкиров, наметился тренд по переходу от кобренда к мультибренду, когда клиенты могут получать бонусы в различных компаниях. За такими комплексными проектами – будущее, уверены банкиры.