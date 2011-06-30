ЦБ объявил об итогах ломбардного кредитного аукциона

ЦБ РФ провел накануне ломбардный кредитный аукцион по американскому способу со сроком кредита 1 неделя. (Дата предоставления кредита Банка России – 29 июня 2011 года, дата погашения – 6 июля 2011 года).

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, ставка отсечения установлена в размере 5,5% годовых, средневзвешенная ставка – 5,5% годовых.

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