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Одним из ключевых управленцев МДМ Банка назначен бывший финансовый директор "ДельтаЛизинга"

30 Мая 2012, 18:18 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая, ZRPRESS. Бывший финансовый директор "ДельтаЛизинга" Cтанислав ДАНЫШ возглавил операционный блок МДМ Банка и будет отвечать за улучшение текущих бизнес процессов и повышение их эффективности.

В период с 1999 по 2003 год Станислав Даныш успешно работал в США в финансовом секторе, а также в сфере информационных технологий. С 2003 год по 2011 год занимал должность финансового директора "ДельтаЛизинг", руководил направлениями IT, бэк и миддл офиса, финансов, бухгалтерии.

Дальневосточник стал одним из пяти новых управленцев высшего звена МДМ Банка.

"Для успешной реализации нашей клиентоориентированной модели необходимо обеспечить эффективность работы всех подразделений банка. Поэтому, создание сильной команды управленцев на сегодняшний день является одним из важнейших приоритетов для реализации стратегии развития. Мы собрали команду единомышленников, успешных руководителей, ориентированных на результат и способных создавать эффективные технологии ведения бизнеса и одновременно обеспечивать рост продаж и портфеля банка", - отметил председатель правления МДМ Банка Игорь КУЗИН.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.

Автор: Олег Клименко
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