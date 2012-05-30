Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Одним из ключевых управленцев МДМ Банка назначен бывший финансовый директор "ДельтаЛизинга"
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая, ZRPRESS. Бывший финансовый директор "ДельтаЛизинга" Cтанислав ДАНЫШ возглавил операционный блок МДМ Банка и будет отвечать за улучшение текущих бизнес процессов и повышение их эффективности.
В период с 1999 по 2003 год Станислав Даныш успешно работал в США в финансовом секторе, а также в сфере информационных технологий. С 2003 год по 2011 год занимал должность финансового директора "ДельтаЛизинг", руководил направлениями IT, бэк и миддл офиса, финансов, бухгалтерии.
Дальневосточник стал одним из пяти новых управленцев высшего звена МДМ Банка.
"Для успешной реализации нашей клиентоориентированной модели необходимо обеспечить эффективность работы всех подразделений банка. Поэтому, создание сильной команды управленцев на сегодняшний день является одним из важнейших приоритетов для реализации стратегии развития. Мы собрали команду единомышленников, успешных руководителей, ориентированных на результат и способных создавать эффективные технологии ведения бизнеса и одновременно обеспечивать рост продаж и портфеля банка", - отметил председатель правления МДМ Банка Игорь КУЗИН.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"