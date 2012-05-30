Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Страховое покрытие по вкладам предлагают увеличить до 1 млн рублей
Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия») вновь ставит вопрос о возможности увеличения страхового покрытия по вкладам физических лиц до 1 млн рублей с нынешних 700 тыс. рублей.
«Можем ставить вопрос об 1 млн рублей, что увеличит доверие населения», - заявил президент ассоциации Анатолий АКСАКОВ, выступая на XXVII годовом собрании Ассоциации «Россия».
В то же время глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр ТУРБАНОВ заявил, что агентство пока не видит необходимости в увеличении суммы страхового покрытия. Он привел статистику, согласно которой средняя зарплата в России составляет 25 тыс. рублей, пенсия - 8 тыс. рублей. Средняя сумма вклада без учета мелких и неработающих вкладов составляет 130 тыс. рублей. А нынешняя сумма покрытия в 700 тыс. рублей покрывает 99% вкладов.
Кроме того, Турбанов сообщил, что совсем недавно было проведено социологическое исследование, и по предварительным результатам для 80% опрошенных существующий объем страхования вкладов вполне достаточен.
В то же время, по словам главы АСВ, агентство вскоре проанализирует достаточность фонда страхования вкладов на предмет возможности увеличения страхового покрытия до 1 млн рублей и рассмотрит возможность распространения действия закона на индивидуальных предпринимателей.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Страховой рынок: драйверы в кризис
- Страховщики продолжают расплачиваться за прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке
- Банки осваивают страховой рынок Дальнего Востока
- Для футболистов и топ-менеджеров ограничат страховые выплаты по несчастным случаям
- На все случаи жизни
- Сельхозриски: по новым правилам
- Финансовые аферы: Не верьте «австрийцам», процент приносящим…
- Выбирая, в какой банк разместить деньги, нужно убедиться, что вы пришли именно в банк
- Пенсионерам установят «период дожития»
- У НПФ могут появиться конкуренты
Новости раздела
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Кто "слил" всех министров Путину?
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов