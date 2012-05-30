Страховое покрытие по вкладам предлагают увеличить до 1 млн рублей

Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия») вновь ставит вопрос о возможности увеличения страхового покрытия по вкладам физических лиц до 1 млн рублей с нынешних 700 тыс. рублей.

«Можем ставить вопрос об 1 млн рублей, что увеличит доверие населения», - заявил президент ассоциации Анатолий АКСАКОВ, выступая на XXVII годовом собрании Ассоциации «Россия».

В то же время глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр ТУРБАНОВ заявил, что агентство пока не видит необходимости в увеличении суммы страхового покрытия. Он привел статистику, согласно которой средняя зарплата в России составляет 25 тыс. рублей, пенсия - 8 тыс. рублей. Средняя сумма вклада без учета мелких и неработающих вкладов составляет 130 тыс. рублей. А нынешняя сумма покрытия в 700 тыс. рублей покрывает 99% вкладов.

Кроме того, Турбанов сообщил, что совсем недавно было проведено социологическое исследование, и по предварительным результатам для 80% опрошенных существующий объем страхования вкладов вполне достаточен.

В то же время, по словам главы АСВ, агентство вскоре проанализирует достаточность фонда страхования вкладов на предмет возможности увеличения страхового покрытия до 1 млн рублей и рассмотрит возможность распространения действия закона на индивидуальных предпринимателей.

«Золотой Рог».