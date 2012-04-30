Под налог на роскошь могут попасть и не самые богатые россияне

По ходу обсуждения в правительстве налога на роскошь, появляются все новые критерии оценки такого имущества

Что касается автомобилей, роскошными буду считаться те, мощность которых составляет 350 л.с. Ранее в парламенте было озвучено предложение относить к категории «роскошных» автомобили с мотором мощностью от 250 л.с. Однако эту цифру посчитали весьма «средней». Позднее было предложено облагать налогом машины с мотором от 300 л.с. или стоимостью от 3,5 миллионов рублей.

На комиссии по обсуждению проекта основных направлений налоговой политики Минфин предложил отнести к категории облагаемых налогом авто с мощностью 300 л.с. Такую же цифру называло и Минэкономразвития. Оба ведомства согласились с критерием «роскошной» недвижимости – налогом будет облагаться недвижимость, которая в совокупности превышает стоимость в 300 миллионов рублей.

Однако с предложением по недвижимости согласились, а вот критерий мощности автомобилей предложили оставить на отметке в 350 л.с. Возможно, к критерию мощности прибавится и критерий возраста.

Что касается недвижимости, налог удастся установить не раньше 2014 года, потому, что кадастровая переоценка недвижимости только будет осуществляться в этом году. В Минфине предложили ставку налога на роскошь в один процент. Что касается земельного налога, он остается на прежнем уровне - 0,3 и 1,5 процента. Остальные ставки по налогам будут определены во второй половине текущего года.

Напомним, налог на роскошь обсуждается в правительстве уже не первый год. Однако только после слов премьер-министра Владимира Путина профильные ведомства вплотную занялись этим вопросом. Предполагается, что так называемым налогом на роскошь будут облагаться сверхдорогие товары, например, машины, яхты или самолеты, а также недвижимость. Взиматься налог будет в виде надбавок к существующим налогам, например, транспортному.

Вместе с тем, Федеральная налоговая служба ранее отказалась вводить специальный налог на роскошь, но предложила усовершенствовать транспортный налог и ввести давно ожидаемый налог на недвижимость. При этом необходимо установить необлагаемый налогом минимум то есть «определенный размер площади, необходимый для комфортного проживания». Кроме того, малообеспеченные граждане должны будут получить льготы по уплате налога на недвижимое имущество. Для собственников элитной недвижимости, напротив, имеет смысл установить более высокие ставки налога, считают в ведомстве.

Позиция налоговиков совпадает с предложениями Минэкономразвития, которое предлагает вместо отдельного налога на роскошь изменить ставки земельного, имущественного и транспортного налогов.

В свою очередь Российский союз

промышленников и предпринимателей

составил собственные признаки роскоши.



Это квартиры стоимостью от 30 млн руб., загородные дома — от 50 млн руб., автомобили — от 3 млн руб. и мощностью от 400 л. с. РСПП предлагает ввести налог на роскошь не только у физических, но и у юридических лиц, а также применять его при госзакупках по отношению к ведомствам, приобретающим люксовые авто.

По данным опроса ВЦИОМ, 70% российских граждан поддерживают введение отдельного налога на роскошь. Более половины россиян считают, что налог на роскошь невозможно собирать из-за сильной экономической дифференциации регионов (61%). Примечательно, что 61% опрошенных убеждены, что введение такого налога вредно и что богатые граждане все равно найдут способ избежать нового налога.

Однако, по подсчетам Минэкономразвития под налог на роскошь могут попасть и не самые богатые граждане страны. Произойдет это не за счет собственников больших квартир, а из-за владельцев автомобилей.

Автовладельцы творческих мук чиновников не оценили. «У меня машина – 260 «лошадей» и ценой 650 тыс. руб. У меня двое маленьких детей и доход 30 тыс. руб. в месяц. Как я должен жить, когда введут эти налоги?» – написал на сайте «Гудка» один из читателей.

Читатели предложили облагать налогом владельцев автомобилей мощностью свыше 300 л.с. Другим критерием может стать остаточная стоимость машины. «Любой знаток авто понимает, что машины ценой, соответствующей предметам роскоши, таким как яхты, самолёты, замки, имеют соответствующую мощность. Люди, мечтающие купить не самый дорогой автомобиль в 200–300 л.с., могут работать и копить на свою мечту долго и упорно. И что теперь, конец мечте? А ведь таких людей немало, они не олигархи, и они платят налоги. Транспортный при этом совсем не маленький», – поделился пользователь Сети.

Gudok.ru