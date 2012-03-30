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Сбербанк отменил комиссию за годовое обслуживание по социальным картам
ПРИМОРЬЕ, 30 марта, ZRPRESS. Новость для владельцев социальных карт Сбербанка Maestro: отменена комиссия, ранее составлявшая 50 рублей в год.
Карта Маэстро "Социальная" предназначена специально для тех, кто получает пенсии и социальные пособия через Сбербанк России. Чтобы получать средства на карту, клиенту необходимо открыть расчетный счет в банке, получить карту Сбербанк-Maestro "Социальная" и написать заявление в организацию, которая осуществляет выплату пенсии и/или пособия.
Карта выдается на 3 года, а по истечении этого времени перевыпускается. На счет карты производится ежеквартальное начисление процентов в размере 3,5% годовых на сумму ежедневного остатка средств, хранящихся на счете в отчетном периоде, при перечислении пенсии. С ее помощью клиент может совершать операции в банкоматах и терминалах банка, а также оплачивать покупки через платежные терминалы на территории России.
Более 600 торгово-сервисных точек партнеров Банка по всему Дальневосточному региону предоставляют скидки при оплате покупки с помощью карты.
Досье «ЗР»
В Дальневосточном Сбербанке обслуживается около полумиллиона лиц пенсионного возраста, что составляет свыше 32% от числа пенсионеров, проживающих в регионе.
"Золотой Рог".
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