Депозит. Единственный и нерушимый?

Преимущества банковских вкладов всем хорошо и давно известны. Старшее поколение помнит призыв советских времен хранить деньги только в сберегательной кассе. Но с тех пор прошло много времени и оказалось, что сегодня у депозитов есть особенности, которые не рекламируются банками.

Например, банк отдает клиентам только заранее оговорённый процент, а всё, что заработал сверх того, оставляет себе, досрочное расторжение договора вклада часто влечёт резкое уменьшение процентной ставки и т.д. Но почему же, несмотря на это, в России у депозитов такая огромная популярность? Есть ли альтернативные пути инвестирования в банковские вклады и чем они отличаются от широко известных? Об этой актуальной финансовой теме мы решили поговорить с директором Владивостокского филиала ООО «Компания БКС» Алексеем Исаковым.

- Алексей, начнём с немного необычного вопроса – каково ваше личное отношение к банковским вкладам?

- С одной стороны, как и любой человек, стремящийся к стабильности в жизни, я понимаю, что банковский вклад – это гарантированный доход на определённый процент за определённый срок, к тому же ещё и застрахованный на 100%, по крайней мере, на суммы до 700 тысяч рублей. С другой стороны, как человек, работающий в финансовой сфере, я понимаю, что депозит – это не панацея от всех личных финансовых бед. Процент по вкладам, как правило, меньше реальной инфляции. То есть фактически, если в начале срока вклада я мог отремонтировать на вложенную сумму трёхкомнатную квартиру, то к концу срока, особенно при долгосрочном вкладе, я смогу сделать ремонт максимум в паре комнат – покупательская способность денег постоянно уменьшается. Ну а если деньги все же понадобятся во время действия договора вклада, то, как правило, теряется весь процентный доход. Процентная ставка по вкладам «до востребования» – то, что остаётся при досрочном расторжении вклада, обычно около 0,1%. Если деньги лежали в банке долго, то они уже подверглись «коррозии» в виде инфляции, а с учетом потери накопленных за этот срок процентов покупательная способность этих денег сократится ещё больше. Важно понимать, что риски есть при любом финансовом решении.

- Тогда почему банковские депозиты всё равно так популярны в России?

- Массовый потребитель готов «жертвовать» доходностью в пользу стабильности, поэтому депозиты столь популярны у населения. Стабильность депозита привлекает психологически: нет ежедневных изменений стоимости, как в ПИФах или акциях, хотя это тоже всего лишь разновидность риска, как инфляция и депозит. Нельзя забывать и про модную сейчас тему повышения финансовой грамотности населения. Ведь для понимания степени риска от своего финансового решения необходимо обладать определённым багажом знаний в сфере финансов. Ведь что лучше или хуже – риск от инфляции при депозите или изменение стоимости ПИФов или акций? Решение каждый для себя принимает сам.

- А можно ли как-то застраховаться от этих рисков?

- Опять же, мой ответ не будет оригинальным. Не зря народная мудрость гласит, что не стоит хранить все яйца в одной корзине. То же самое и с рисками – можно вкладываться в различные финансовые инструменты, снижая тем самым финансовые риски и повышая свой личный доход.

- А если перевести эту мудрость в конкретные предложения, то что сейчас вы можете посоветовать?

- БКС Банк предлагает интересный инструмент под названием «Депозит Инвестор+». Его суть состоит в том, что при открытии обычного банковского депозита в нашем банке (ОАО «БКС - Инвестиционный Банк». Лицензия ЦБ РФ № 101 от 19.02.2008 года) вы также покупаете паевые инвестиционные фонды в нашей Управляющей компании (ЗАО УК «БКС», лицензия ФСФР РФ №21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Подробную информацию об осуществлении ЗАО УК «БКС» деятельности по управлению ПИФами Вы можете найти в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику ФСФР", на сайте www.bcs.ru/am , в ленте ЗАО "Интерфакс", в ЗАО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул.Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем; ЗАО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом).

В данном случае риски снижаются сразу по нескольким направлениям. С одной стороны у вас есть депозит, как правило, со среднесрочным размещением и всеми его преимуществами в виде фиксированного процента по повышенным ставкам и страхования государством, а с другой стороны – ПИФ, с помощью которого возможно существенно превысить реальный уровень инфляции и ставки по банковским депозитам в долгосрочной перспективе. При вложении в ПИФы клиент получает все средства, которые заработала для него управляющая компания, за вычетом расходов фонда на управление.

- Но ведь ПИФ – это вложение, связанное с рисками. Разве такое предложение не повышает возможность лишиться своих денег при падении стоимости ПИФа?

- На самом деле, ПИФы бывают разными по степени риска. Некоторые фонды предоставляют даже меньшие риски, чем риски от вложения денег в обычный банковский депозит при существующей инфляции, как я рассказывал об этом ранее. Именно поэтому любой разговор с нашим клиентом мы начинаем с определения его риск-профиля: человек проходит небольшой тест, по результатам которого мы можем говорить об отношении человека к инвестиционному риску и оценить его максимально возможные финансовые потери без ущерба его положению. Если человек имеет «рациональный» или «умеренно-консервативный» риск-профиль, то предлагать ему вложения в ПИФы с «агрессивным» уровнем риска никто не станет. И этот тест, разумеется, бесплатный для наших клиентов, потому что он, прежде всего, помогает нам предложить наиболее подходящие этому конкретному человеку финансовые решения, а не «торговать депозитами или ПИФами» по одному шаблону.

- Как можно пройти этот тест и ознакомиться более подробно с условиями депозита «Инвестор+»?

- Вы можете обратиться в наш офис во Владивостоке, расположенный по адресу: проспект Красного Знамени, 23 или позвонить по телефону (423) 230-80-80. Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам как об условиях данного депозита, так и о рисках при вложении в определённые виды финансовых инструментов именно для Вас, исходя из Ваших возможностей и потребностей. Вкладывайте деньги, прежде всего, с удовольствием для самого себя, не боясь за их и своё будущее.

Досье: ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

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